Üveggel dobálták meg egy utcafórumon a II. kerület ellenzéki polgármesterét

Még mindig forrnak az indulatok a csütörtöki "rasszizmus-ellenes" tüntetés óta.



Cseh Katalin, momentumos EP-képviselő osztotta meg Twitter-oldalán, hogy Berg Dánielt, a II. kerület momentumos alpolgármesterét és Őrsi Gergelyt, a kerület MSZP-s polgármesterét megdobálták egy utcafórumon.

A két politikus felé egy cideres üveg repült valamelyik erkélyről. Szerencsére egyiküket sem találták el.

Cseh Katalin szerint az ország látványosan szenved a gyűlölettől.

Today’s street forum in #Budapest held by 2nd district mayor Gergely Őrsi and vice mayor Daniel Berg was disrupted by a cider bottle thrown at us from a balcony. Nobody was hurt, but our country is clearly in pain and suffering caused by hate, #nationalism and divisive #populism. pic.twitter.com/CmCNkaoLKw