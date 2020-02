Péntek délelőtt új történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, 339-nél járunk, vagyis már karnyújtásnyira van a 340-es lélektani határ is – írja a Portfolio. A forint helyzete közben azért sem túl jó, mert január végén az euró is gyengülni kezdett az dollárral szemben. A forint tehát annyira nincs jó formában, hogy még a gyenge euróhoz képest is negatív rekordokat döntöget.

Ma 10 órakor újabb történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben. Az eurót ekkor 339,23 forinton jegyezték.

Tegnap este még 337,99 forinton állt. Pénteken fél hét körül ennél alacsonyabban, 337,81 forinton jegyezték, majd e szint körül mozgott háromnegyed tízig. Ekkor lőtt ki hirtelen az euró. 11 óra után nem sokkal már alacsonyabban, 339,02 forint körül jegyezték.

Pénteken tovább romlottak a magyar gazdasági kilátások, a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint ugyanis decemberben fél év után először csökkent a magyar export éves alapon, és a külkereskedelmi mérleg többlete is elolvadni látszik. A magyar gazdaságot a német ipar küszködése is sújtja.

