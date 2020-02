Ezért kellett órákat várni: Megszólalt a légitársaság a Ferihegyen veszteglő repülő ügyében

A kormány is vizsgálódik már az ügyben, most megszólalt a Ryanair is.

Korábban beszámoltunk arról, hogy kedd reggel 6:30-kor kellett volna felszállnia egy, a Kanári-szigetekre tartó Ryanair-gépnek a Liszt Ferenc repülőtérről, ám nem ez történt.

Bár az utasok időben elfoglalták ülőhelyüket még az indulás előtt, a gép végül – túlsúlyra hivatkozva – egészen 12.19-ig nem szállt fel. Emellett rendőrt is kellett hívni, ugyanis az egyik utas a hosszú veszteglés miatt idegességben cigarettára gyújtott, így aztán le kellett szállítani a gépről.

Az esettel kapcsolatban a Blikk megkereste a légitársaságot, amely válaszában ezt írta:

„Február 18-án a Budapest–Kanári-szigetek repülőgépjáratot hajtóanyaghiány miatt először Madridba kellett irányítani, hogy ott pótolhassák az üzemanyagot. Csak ezután folytathatta útját a Kanári-szigetek felé. A légitársaság minden érintett utastól elnézést kér a kellemetlenség miatt.”

Forrás: Blikk

Illusztráció: Pixabay