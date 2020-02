Az ÉVOSZ szerint idén is marad a korábbi lakásépítési lendület

Az idén is megmaradhat az elmúlt évekre jellemző lakásépítési lendület – mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerda reggel az M1 aktuális csatornán.

A műsorban felidézték a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett adatait, melyek szerint tavaly 21 127 új lakás épült Magyarországon, 20 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építhető lakások száma 35 123 volt, 4,3 százalékkal kevesebb, mint 2018-ban.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Koji László erre reagálva elmondta: sokan előrehozták a lakásépítést, illetve a vásárlást, ugyanakkor olyanok is vannak, akik kivárnak arra számítva, hogy az idén is kedvező kormányzati intézkedések lesznek. A KSH adataiból arra lehet következtetni, hogy a lakásépítés lendülete az idén is kitart, a fő kérdés, hogy mi lesz 2021-től, hiszen másfél-két éves átfutási idő van a szektorban – fűzte hozzá.

"Mi úgy látjuk az ÉVOSZ részéről, hogy jelenleg körülbelül 40 ezer új lakás építése van folyamatban, és ezek közül körülbelül 15 ezer olyan, amit még 5 százalékos áfával kezdtünk el, és azzal is fogjuk befejezni" – mondta, hozzátéve, hogy a kereskedelmi bankok továbbra is 3 és 5 százalék között finanszírozzák a lakásépítést, ami most megnyugtató.

(MTI)