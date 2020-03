Dallos Bogi és Puskás Peti karanténba vonul

Dallos Bogi és Puskás Peti bejelentette a rajongóknak, hogy lemondták minden teendőjüket és otthon maradnak a koronavírus-helyzet miatt.

Fotó: Puskás Peti / Facebook

Teszik mindezt a családjuk, barátaik, a közösség valamint a saját maguk egészségének védelmének érdekében. A döntésüket Bogi Instagram-oldalán közölték a rajongókkal:

"Sziasztok!

Mi ketten Petivel azok közé az emberek közé tartozunk, akik állandóan úton vannak, és imádnak programozni. Most viszont úgy döntöttük, hogy lemondjuk a maradék teendőinket, és otthon maradunk. Úgy érezzük, hogy, ezzel tudjuk a legtöbbet tenni a szeretteinkért, közösségért, és magunkért, illetve így érhető el, hogy minél előbb normalizálódjon a helyzet. Ha kivetelezhető ez számotokra is, akkor maradjatok otthon. Minél kevesebb emberrel találkozunk, annál kevésbé terjed a vírus. Vegyük komolyan, és tartsuk be a megelőzésre vonatkozó utasításokat! – írta a Bogi a képhez.