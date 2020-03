Minden nap egyen egy gránátalmát, kevés jobbat tehet magával

Érdemes ebben az időszakban gyakrabban fogyasztani a nem mindennapi gyümölcsöt. Igazi jolly-joker!

Fotó: Pixabay

Mindent visz

A gránátalma nemcsak ízletes, hanem még roppant egészséges is. Fogyasztásával számos betegséget legyőzhetünk, vagy megelőzhetünk, javítja az általános egészségügyi állapotunkat, és még a hangulatunkat is. Jó hír, hogy a diabéteszesek szervezetére is kiváló hatást gyakorol, a rákmegelőző ételek csapatában tartozik, leszámol a bakteriális fertőzésekkel, és sportolóknak is ajánlják, hiszen azok, akik edzés előtt fogyasztják, később sokkal jobb eredményeket produkálhatnak. Mutatjuk még, hogy milyen elképesztő hatásai vannak. Lapozz a galériánkért!

Ezért érdemes naponta enned

Egy csészényi gránátalma fedezi a napi C-vitamin szükségletünk 30 százalékát, a K-vitamin 36 százalékát, valamint 16 százalék B-vitamint és 12 százalék káliumot.

Nem mellékes, hogy a vérnyomásunkat is ráncba szedi, méghozzá 2 hét alatt, ezért érdemes préselt, gyümölcslé formájában fogyasztani.

Megelőzhetők vele a szív- és érrendszeri problémák is, ugyanis csökkenti a koleszterinszintünket, valamint felpörgeti a vérkeringésünket is.

Egyes kutatások szerint remek megelőzés lehet az Alzheimer-kórral szemben, ugyanis óvja a memóriánkat is.

Ha vérszegény vagy, akkor végképp érdemes fogyasztanod, ugyanis ebben is a segítségedre siet. Alacsony hemoglobin-szint esetén érdemes gyümölcslé formájában fogyasztani.

FemCafé