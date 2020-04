Több dolgozó is elkapta a koronavírust a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján

A SE Neurológiai Klinikájának több alkalmazottja is megfertőződött az új típusú koronavírussal – értesült a Qubit.



A portál informátora szerint az érintettek között van az első magyarországi fertőzöttek egyikének a tanára is, aki szintén a klinikán dolgozott.

Az alkalmazott azt is állította a Qubitnak, hogy két osztályt be is kellett zárni a klinikán, viszont a még bejáró dolgozókat csak március 25-én kezdték el módszeresen tesztelni. Ezt viszont a Semmelweis Egyetem cáfolta:

A Semmelweis Egyetem cáfolja a qubit.hu 2020. április 2-ai cikkének több állítását is, amelyeket névtelen forrásra hivatkozva közölt az újságíró. A portál cikkében szereplő információkkal ellentétben nem igaz, hogy csak március 25-én kezdték tesztelni a Neurológiai Klinika munkatársait. Valótlan a cikk azon állítása is, miszerint két osztályt be kellett zárni a Klinikán. Ahogy a lapnak 2020. április 1-jén 10.55-kor küldött hivatalos válaszunkban is szerepel: a klinika munkatársai nem oktatták azokat az iráni gyógyszerészhallgatókat, akiknek március elején elsők között lett pozitív a koronavírus tesztje. Az egyetem rektorának utasítására több lépcsőben a klinika valamennyi munkatársánál elvégezték a vizsgálatot, így még a betegség korai szakaszában tudtak azonosítani néhány fertőzöttet, március 26. óta nem tudunk újabb megbetegedésről. A Semmelweis Egyetem minden helyzetben törekszik a hiteles és gyors tájékoztatásra, ahogy azt jelen esetben is megtettük. A jelenlegi járványügyi helyzetben különösen etikátlannak és szakmailag nem megengedhetőnek tartjuk a pánikkeltő és ellenőrizetlen információk megjelentetését

- olvasható az egyetem közleményében.

