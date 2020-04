Az Egyesült Államok nyugati partvidékének tagállamai közös tervet készítenek a gazdaságélénkítésre – jelentette be hétfőn este kiadott közös közleményében Gavin Newsom, Kalifornia, Kate Brown, Oregon és Jay Inslee, Washington állam kormányzója.

A három politikus a közleményben leszögezte, hogy az elkövetkező hetekben szorosan együttműködnek

annak biztosítására, hogy a vírus soha többé ne terjedhessen közösségeinkben ilyen mértékben.

Hangsúlyozták, hogy az összehangolt erőfeszítések nem zárják ki az egyes tagállamok önálló, az állam sajátosságait figyelembe vevő lépéseit.

"Lakosságunk egészsége mindennél fontosabb" – írták a közleményben, és kiemelték, hogy az egészségügyi szakemberek véleménye és nem politikai megfontolások alapján döntenek majd államaik gazdaságának újraindításáról és a társadalmi elkülönülés szigorú intézkedéseinek lazításáról.

Gavin Newsom közölte: kedden előterjeszti a szigorítások fokozatos feloldására vonatkozó tervezetét.

Hétfői sajtóértekezletén Andrew Cuomo, New York állam kormányzója azt jelentette be, hogy az északkeleti tagállamok – Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware és Pennsylvania – kormányzóival közösen készülnek a gazdaság újraindítására. Phil Murphy, a szomszédos New Jersey kormányzója ugyanakkor a sajtótájékoztatóba videón bekapcsolódva azt közölte, hogy államában még távolról sem tetőzött a járvány. Hasonlóképpen nyilatkozott Gina Raimondo, Rhode Island kormányzója is.

Donald Trump amerikai elnök a járvány elleni intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport hétfő esti sajtókonferenciáján úgy fogalmazott: a kormányzati munkacsoport csaknem befejezte az egész ország gazdasági újraindításának tervét, s hangsúlyozta, hogy ebben egyeztet és együttműködik majd a tagállamok kormányzóival, de a végső döntés az övé, illetve a szövetségi kormányzaté. Megerősítette azt is, hogy döntése meghozatalakor mindenképpen támaszkodik a járványügyi szakemberek tanácsaira.

(MTI)