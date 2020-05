Tragédia: az érettségit ünnepelték, amikor kizuhant az ablakon egy 17 éves fiú – videó

A fiú a zuhanás után a kórházban hunyt el.

Éjszaka kizuhant egy házibuliból az ablakon egy 17 éves gimnazista Budapesten, a fiút a mentőknek még sikerült újraéleszteniük, de a kórházban belehalt a sérüléseibe.

A tragédia egy budai, Fő utcai házban tartott házibulin történt éjjel kettő körül, az RTL Klub híradója szerint a 17-18 éves gimnazisták az érettségit ünnepelték.

A 17 éves fiú a második emeletről zuhant a járdára, a mentőket a ház alatt működő kisboltból hívták ki, miközben a buliból is lerohantak a többiek az utcára. Az eszméletlen fiút válságos állapotban vitték be a János Kórházba, eltört a gerince és a koponyájában is vérömleny keletkezett.

A szülőket felhívták a buliból, hogy jöjjenek, mert a fiúk kábítószerezett és nagyon rosszul van, de valamiért egy teljesen másik címet adtak meg nekik, ezért ők csak órákkal később tudták meg, hogy a gyerekük kórházban van. Néhány percre hajnalban beengedték hozzá őket, de késő délután már a halálhírt közölték velük. A rendőrség kábítószer-birtoklás és rongálás miatt állított elő öt fiatalt az üggyel összefüggésben.

A 17 éves Richárd az RTL Klub híradója szerint sportoló volt, jövőre érettségizett volna.

FRISSÍTÉS: A csatorna most arról tájékoztatott, hogy ma reggel az ablakból kizuhant fiatal édesapja azt mondta nekik, fia állapota válságos, de életben van.

Forrás: RTL/Index/Blikk

Kép: RTL