BREAKING: Az operatív törzs szerint javul a helyzet – erről tájékoztattak ma

A sajtótájékoztatón közölték a legfrissebb információkat.

Újranyitották a magyar szerb határt a két ország állampolgárai számára hétfőn 10 órakor, nyitnak az óvodák, bölcsődék, az ország élete lassanként, óvatosan, de kezd visszatérni a régi kerékvágásba. Mik az új tudnivalók? Erről számolt be hétfőn szokásos, napi tájékoztatóján az operatív törzs:

Tállai András,

A Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese

A miniszterhelyettes szerint az időben meghozott gazdaságvédelmi intézkedések is segtették a sikeres védekezést.

Az első döntések egyike volt a hiteltörlesztési moratórium, melynek következményeként az év végéig felfüggesztheti a tartozó a kamat- és hiteltörlesztést. Ez egyedülálló Európában, mert máshol nem érintett ilyen hosszú távon ilyen széles tömegeket.

A bankok 2020 februárjában 15ezer milliárd forintnyi hitelállományt tartottak számon.A lakossági ügyfelek 40 százaléka törleszt továbbra is,a többiek éltek a lehetőséggel.

A vállalatoknál ez az erény 50 százalék.

Az igénybe vett moratórium év végéig kifutó, igénybe vett összege 2000milliárd forint.

A magyar intézkedés rugalmas, mert aki akar, fizethet tovább, aki nem, az december 31-ig, akár a veszélyhelyzet utáni időszakban is dönthet úgy, hogy nem fizet.

A hitelmoratórium bevezetése az álláshelyek megőrzését és a fogyasztás bővülését szolgálja.

Müller Cecília,

országos tisztifőorvos:

Kedvezőek a járványügyi adatok, tegnap összesen csupán 15 új igazolt fertőzöttet regisztráltak. Az összes eddig regisztrált fertőzött 58 százaléka nő, 42 százaléka férfi. 491 ember hunyt el a járvány kezdete óta. 4 százalék körül van azon elhunytak száma, ahol számottevő alapbetegséget nem fedett fel a klinikai vizsgálat, a többi elhunyt magas kockázati csoportba tartozott: vagy idősek, vagy krónikus betegek voltak az áldozatok. Sokan közülük olyanok, akik mindkét szempontból veszélyeztetettek voltak.

Az elmúlt 24 órában 5 ember halt meg a betegség kapcsán.

1711 ember gyógyult meg a betegségből.

Ma már több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, (1554 aktív fertőzött van) kedvező a tendencia, a számok sorrendje megfordult, a járvány lecsengő szakaszában vagyunk. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka budapesti, 58 százalék vidéki.

A kórházban fekvők már az aktív fertőzöttek egyharmadánál is kevesebben vannak, vagyis akik most fertőzöttek, ők is most már könnyeben vészelik át a fertőzést. 30 ember azonban még lélegeztetőgépen vannak.

Az országban eddig 18 év alatti beteg mindössze 80 volt, a betegek legtöbbje idős ember.

Az elhunytak között is 65 és 79 év között 209, 80 év felett 228 ember szerepel a nyilvántartásokban.

A járványügyi elemző munka rengeteg embert mozgat meg a háttérben – Mondta Müller Cecília. A helyszíni ellenőrzések szintén zajlanak a háttérben, a járványügyi szakemberek konzultációkkal is lehetővé teszik a különböző szervezetek hatékony védekezési munkáját. A laboratóriumok a diagnosztika és kutatási területen 0-24 órában dolgoznak – mondta a tisztifőorvos, megköszönve a résztvevő dolgozók munkáját.

Vidéken az óvodák, bölcsődék ma nyitottak.

A szolgáltatásokat lehetőség van igénybe venni, de nem kötelező! Ha valaki úgy dönt, nem viszi be a gyermekét, az igazolt távollétnek számít.

Az óvodákat, bölcsődéket felkészítették a gyerekek fogadására, biztonságos körülmények között fogadják őket. Mindenhol volt fertőtlenítő nagytakarítás, a személyzet felkészült minden eshetőségre. A gyerekek, gondozók, és a gyereket az intézménybe vivő szülők semelyike se mutasson tünetet, csak tünetmentesek igényelhetik a szolgáltatást!

A gyerekek átadásakor 1-2 szülő tartózkodhat az öltözőkben, átadó helyiségekben. Ha nagy ez a helyiség, akkor is kerüljék a zsúfoltságot!

A gyerekeknek nem szükséges a maszk viselése, a felnőtteknek lehetséges, de nem kötelező.

A népegészségügyi célú szervezett szűrővizsgálatokról:

A szűrővizsgálatok június 1-jével újraindulnak, csak egészséges, tüneteket nem mutató emberek vehetik igénybe. 45-65 év közötti nőknek a kétévente szükséges mammográfia, a 25-65 év közötti nőknek a 3 évente a nőgyógyászati szűrővizsgálatok és az 50-70 évesek számára a vastagbél-szűrővizsgálat. A szűrések visszavezetése fontos, mert a megbetegedések és halálozások számának felét szív-érrendszeri betegségek, de 25 százalékban a daganatos betegségek felelnek. Időben felismerve gyógyíthatóak a betegek.

Időben eltolva, kisebb kapacitással, de folyamatosan biztosítják majd a szűrést.

Kiss Róbert:

Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa ismertette a Szijjártó Péter által korábban bejlentett információkat a szerb-magyar határ újranyitásáról. Aki a határátlépés után észlel tüneteket, az szálláshelyét nem hagyhatja el és értesítenie kell orvosát.

Ma 924-re emelkedett azok száma, akik használják a hatósági házi karantént ellenőrző szoftvert.

33 magatartásszegést tapasztaltak a rendőrök az elmúlt 24 órában.

Nőtt a járványügyi helyzet kapcsán elrendelt büntetőeljárások száma is, 79 gyanúsított van.

Kérdésekre adott válaszok:

Mikor áll vissza az egészségügy a rendes kerékvágásba? Válasz: a járványügyi készültséget fenn kell tartani, de emellett fokozatosan állnak vissza a szolgáltatások, pontos dátumot nem lehet mondani a teljes járvány előtti állapot elérésére.

Lazult a fegyelem at M1-es autópálya pihenőinél is, ellenőrzik-e még a nem tranzitutasok pihenőhelyeit? Válasz: a rendőrség ellenőrzi a közterületeket, határokat. Továbbra is ellenőrzik a humanitárius korridorok, a kijelölt és nem kijelölt pihenőhelyek ellenőrzését is a honvédség katonai rendészeinek segítségével.

Tényleg csökken a melegben tartott kézfertőtlenítők hatása? Válasz: minden szernek megvan az optimális tárolási hőmérséklete, mely feltétele a hatékonyságának. Ezt a gyártó határozza meg és ehhez kell tartani magunkat használatkor. ez a kézfertőtlenítőkre is igaz. Tehát megvan az elvi lehetősége, ha nem megfelelő hőmérsékleten tároljuk, akkor csökken a hatékonysága, vagy akár veszélyessé is válhat: melegben – kocsiban hagyva – az alkohol tartalmú fertőtlenítők veszélyesek, gyúlékonyak ehetnek. Semmiképp nem javasolt az autóban hagyni ezeket, ha kiszállunk a kocsiból, vigyük magunkkal ezeket a szereket!

Milyen mértékű fertőzésszám-csökkenés kell ahhoz, hogy a külföldről hazatérőknek már ne kelljen karanténba vonulniuk? Válasz: az egyeztetések folyamatosak a határok használata kapcsán, ma például a szerb-magyar határon enyhítettek. az adatok elemzése és a szomszéd országokkal történő egyeztetések után lehet könnyíteni, amilyen hamar csak lehet, ezek az egyeztetések folyamatban vannak.

