Ezzel megkönnyítenék a testvérek öröklését.

Módosítaná az illetéktörvényt a Fidesz, erről nyújtott be módosító javaslatot Kósa Lajos és Novák Katalin. A parlament honlapján kedd délután megjelent javaslat lényege az, hogy

az örökhagyó és ajándékozó testvérének sem kellene illetéket fizetnie.

- írja az Index.

Az 1990-es illetéktörvényben már most is számos kivétel van, hogy kiknek és milyen örökségek után nem kell illetéket fizetniük. A Kósa és Novák által benyújtott javaslat még egy pontot adna ehhez a listához, közvetlenül az alá, amely kimondja, hogy az örökhagyó egyenes ági rokona túlélő házastársa által megszerzett örökrész után nem kell illetéket fizetni.

Ugyanezt a kivételt adná meg a testvéreknek a módosítás nemcsak öröklés, hanem ajándékozás esetén is. A két új rendelkezés pedig hatálybalépésük napján az állami adóhatóság által véglegesen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kellene.

Az indoklás szerint a családon belüli vagyonmozgások döntő többsége már így is illetékmentes, és „tekintettel arra, hogy a testvérek a nemzet alapját képező család szerves részét képezik”, rájuk is ki kellene ezt terjeszteni. A testvért a törvény az édestestvérekre, féltestvérekre és azokra is érti, akik örökbefogadás útján kerültek rokoni kapcsolatba, vagyis legalább egy közös örökbefogadójuk van.

