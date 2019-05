Fellép a Vengaboys a bécsi tüntetésen

Miurtán az alkancellár egy Ibizán készült rejtett kamerás felvételbe bukott bele, hirtelen elkezdett felfelé kúszni a slágerlistákon a Vengaboys húszéves száma, a We’re Going to Ibiza.

Az osztrák iTuneson a Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza, miután Heinz-Christian Strache szélsőjobboldali alkancellárt megbuktatták egy Ibizán készült videóval.

I love that “We’re Going to Ibiza” by the @vengaboys has become an anti-far right protest song in Austria pic.twitter.com/uT2jGDfaCs