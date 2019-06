Összecsaptak Jeruzsálemben

Összecsapások voltak muzulmán palesztinok és az izraeli biztonságiak között Jeruzsálem óvárosában vasárnap, Jeruzsálem napján, amelyen Izrael azt ünnepli, hogy az 1967-es háborúban elfoglalták Jeruzsálem keleti felét és egyesítették a várost.

A rendőrség idén is engedélyezte a zsidó csoportok látogatását a Jeruzsálem óvárosában található Templomhegyen vagy Mecsetek terén, arab nevén Haram al-Sarifon, jóllehet

a ramadán muzulmán böjti hónap végén, utolsó, legszentebb tíz napján a teret általában csakis a muzulmán hívők számára nyitják meg. Idén június 4-ig tart a ramadán.

A látogatásokat muszlimok megpróbálták megakadályozni, muzulmán fiatalok reggel óta több hullámban is összecsaptak a csoportokat kísérő rendőrökkel, székeket és köveket dobáltak feléjük.

Jewish worshippers peacefully entering Jerusalem’s Temple Mount today were harassed and attacked. Israeli police were brought in to stop the riots and protect the people. The PA/PLO @ErakatSaeb of course condemned Israel. pic.twitter.com/3G37NlM6Hk — Avi Kaner (@AviKaner) 2019. június 2.

Már kora reggel több száz fős zsidó csoportok álltak sorba a Templomhegyhez vezető kapunál, hogy körbejárhassák a szent helyet, ahol az egyezmények értelmében csakis a muszlimok imádkozhatnak, míg a más vallásúak kis csoportokban a muszlim imaidőkön túl körsétát tehetnek, de nem léphetnek be a mecsetekbe.

Watch | Palestinian Muslim worshippers face to face with Israeli police officers trying to raid the southern building of the holy Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem, today. pic.twitter.com/3Fwq9bd1LF — Quds News Network (@QudsNen) 2019. június 2.

Az utóbbi három évtizedben a szent hely zárva volt a ramadán végén a nem muzulmánok előtt. Idén azonban a gregorián naptárban vándorló ramadán böjti hónap vége egybeesik a Kelet-Jeruzsálem ötvenkét évvel ezelőtti izraeli elfoglalásának héber naptár szerinti napjával, vagyis a város egyesítését ünneplő Jeruzsálem nappal.

A rendőrség korábban bejelentette, hogy idén is csak a muzulmánoké lesz ezekben a napokban a Templomhegy, de a határozatot jobboldali csoportok megfellebbezték a legfelsőbb bíróságnál. A bíróság elutasította a tér lezárása elleni tiltakozást, viszont a rendőrség hatáskörébe utalta a kérdés eldöntését.

In this video, you're watching Israeli forces arresting and beating a Palestinian man for no reason at Al-Aqsa. Jerusalem, Palestine. pic.twitter.com/Vurc4NC7sU — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) 2019. június 2.

1948-ban, az öt arab állam ellen folytatott függetlenségi háborúban Izrael nem tudta megtartani a jeruzsálemi óvárost, és a város keleti felét, s Berlinhez hasonlóan egy elválasztó fal vezetett végig a város két fele között majdnem két évtizedig.

Az 1967-es hatnapos háborúban sikerült elfoglalnia ezeket a területeket Jordániától, de a városban található muzulmán szent helyek felügyeleti jogát a két ország közötti egyezmények továbbra is Jordániának, illetve a szent helyet felügyelő wakfnak, a vallási hivatalnak juttatják.

Kelet-Jeruzsálem elfoglalását Ijjár hónap huszonnyolcadik napján már a következő évben, 1968-ban Jeruzsálem nappá nyilvánította az izraeli kormány. Izrael 1980-ban az ország egységes fővárosává nyilvánította Jeruzsálemet, miközben az ENSZ Biztonsági Tanácsa jogellenesnek tartja a város keleti felének bekebelezését. A palesztinok Kelet-Jeruzsálemben szeretnék berendezni jövendő államuk fővárosát.

Jeruzsálem óvárosában a Templomhegy a zsidók legszentebb helye, a zsidó hagyomány szerint ez a bibliai Mória-hegy, ahol Ábrahám isteni parancsra majdnem feláldozta fiát, Izsákot.

Cikk- és címlapkép: AFP

(MTI)