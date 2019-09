Florida felé vette az irányt a Dorian hurrikán

A meggyengült Dorian hurrikán már Florida felé halad, de a Bahamák több szigetén helyi tisztségviselők és szemtanúk keddi közlései szerint hatalmas pusztítást végzett. Az ENSZ szerint az ott élőknek átfogó humanitárius válsággal kell szembenézniük.

A vihar a Bahama-szigetek 29 lakott szigetének csaknem mindegyikén végigsöpört, de elsősorban az északi területeket sújtotta, ahol még ötös erősségű hurrikánként csapott le a vidékre.

A Great Abaco-sziget egy része teljesen víz alá került, míg a Nagy-Bahama-szigeten lévő Freeport városát és a New Providence szigetén található fővárost, Nassaut összedőlt házak romjai, törmelékek, utcákon heverő kicsavart fák és elárasztott utcák jellemzik. Nassau nemzetközi repülőtere szintén vízben áll.

Az NBC kedd este helikopterről készült videofelvételeket mutatott be, amelyből érzékelhető, hogy – ahogy a műsorvezető fogalmazott – totális a pusztítás. A képsorok összedőlt, vagy jobb esetben csak tető nélküli házakat, a széllökések által felfordított autókat, vízben álló utcákat mutatnak.

– nyilatkozott Lia Head-Rigby amerikai segélymunkás, aki az első mentőcsoportok egyikével utazott a Great Abaco-szigetre. Mint fogalmazott: itt nem újjáépítés, hanem újrateremtés vár a helybéliekre.

A CNN szintén légi felvételekkel érzékeltette a pusztulás mértékét. Megszólaltatta Brandon Clement segélymunkást, aki elmondta: még azok a házak is kártyavárként dőltek össze, amelyeket az új előírásoknak megfelelően – viharokra és hurrikánokra számítva – speciális megerősítéssel húztak fel.

Bár Hubert Minnis kormányfő kedd esti sajtótájékoztatója szerint eddig a vihar hét halálos áldozatáról tudnak, politikusok, szakemberek és helybéliek egyaránt az áldozatok számának növekedésére számítanak. "Sokkal több halálos áldozatunk lesz" – fogalmazott Minnis.

– hangsúlyozta a kormányfő, aki megjegyezte azt is, hogy a Dorian a Bahama-szigetek történetében példátlan pusztítást végzett.

Az amerikai híradások túlélőket is megszólaltatnak. Egy férfi Freeportban sírva mondta el a riportereknek, hogy őt ugyan sikerült megmenteni, de a felesége a szeme láttára fulladt a heves esőzés okozta áradatba. Egy másik férfi arról beszélt:

Különösen a Bahamák északi részein cudar a helyzet, az ENSZ és segélyszervezetek szerint humanitárius katasztrófa fenyeget. A világszervezet kedd este közzétett adatai szerint legalább 61 ezer embernek van szüksége azonnali élelmiszer-segélyre.

Iram Lewis bahamai törvényhozó amerikai újságíróknak elmondta: mindenre szükség van, gyógyszerekre, takarókra, kerekesszékekre, kórházi ágyakra, ivóvízre, élelemre. Legfontosabbként a gyógyszereket és a fertőtlenítőket említette.

HEARTBREAKING – We have more footage coming out of the #Bahamas tonight. Absolute devastation remains after #HurricaneDorian made its way across the island nation. Our thoughts are with those who have been affected by this terrible storm. #Dorian pic.twitter.com/w4573IXd7K