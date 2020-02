Donald Trump egy vallási rendezvényen esett neki ellenfeleinek

A nemzetközi imarendezvényen a demokratáknak, valamint egy republikánusnak is beszólt az amerikai elnök.

A politikusok és vallási vezetők részvételével évente tartott nemzetközi rendezvényen az amerikai elnök a beszédét az ellene folytatott alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) felidézésével kezdte. A szenátus szerdán felmentette őt a demokrata párti törvényhozók által felhozott két vádpont – a hatalommal történő visszaélés és a kongresszus munkájának akadályozása – alól.

Donald Trump kijelentette: a vád alá helyezés "szörnyű próbatétel" volt, amelyet – mint fogalmazott – "nagyon tisztességtelen és korrupt" emberek szerveztek ellene. Azt mondta: a politikai ellenfelek "még a lehetetlent is megkísérelték, hogy tönkre tegyenek bennünket és nagy kárt okozzanak országunknak". Hangsúlyozta azt is, hogy szerinte a demokrata párti politikusok "nagyon is jól tudták, hogy amit tesznek az kártékony, de a saját érdekeiket a mi nagyszerű országunk érdekei elé helyezték".

Meg nem nevezve, de egyértelműen a szenátusi tárgyaláson egyedüli republikánusként ellene szavazó Mitt Romney szenátorra utalva Trump azt mondta: nem szereti, ha valaki a hit mögé bújva igazolja azt, amiről maga is tudja, hogy helytelen cselekedet. A mormon vallású Romney ugyanis a hitére hivatkozott, amikor a Trump elleni szavazatát indokolta.

Trump hozzáfűzte: azokat az embereket sem szereti, akik azt mondják, "imádkozom érted", miközben egyáltalán nem ezt teszik. Ez a megjegyzése az állítólag katolikus vallását gyakorló Nancy Pelosi demokrata párti házelnökre vonatkozott, aki még decemberben azt állította: nem gyűlöli Trumpot, és naponta imádkozik érte.

Trump egyúttal megköszönte a republikánus politikusoknak "a bölcsességet" és "a morális erőt", hogy azt tették, amiről tudták, hogy a helyes döntés". Majd leszögezte: az eljárással túl sok embert sebeztek meg, ez szerinte tűrhetetlen, és a nap folyamán később, a Fehér Házban még részletesebben kifejti álláspontját az ügyről.

Trumpnak ez volt az első nyilvános megszólalása az impeachment-eljárás végén történt felmentése után. Az elnök a USA Today című lappal a kezében érkezett a washingtoni Hilton szállodában tartott rendezvényre, és magasba is tartott a lapot, amelynek címlapján a szerdai szenátusi tárgyalásról szóló tudósítás és óriás betűkkel az volt olvasható: "felmentették". A rendezvényre érkezve Trump nem is köszöntötte Pelosit, s amikor a házelnök mondott beszédet, ő karba font kézzel elfordult.

Stephanie Grisham, a Fehér Ház szóvivője percekkel az imareggelin elhangzott beszéd után helyeselte az elnök szavait, és azt hangoztatta, hogy az impeachment-eljárás demokrata párti politikusait felelősségre kell vonni tetteikért.

Forrás:MTI

Kép: MTI/EPA/Michael Reynolds