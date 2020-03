Az afgán kormánnyal folytatandó tárgyalások "azonnali" megkezdésére szólította fel a tálibokat keddi Twitter-bejegyzésében Zalmay Khalilzad, az amerikai külügyminisztérium afganisztáni különmegbízottja.

A különmegbízott azt követően tette közzé mikroblog-bejegyzését, hogy Kabulban Asraf Gáni afgán kormányfő kedden aláírta a tálib foglyok szabadon bocsátásáról szóló dekrétumot. Mintegy ötezer fogoly szabadon bocsátása a tálibok egyik feltétele volt a kétoldalú tárgyalások megkezdéséhez.

Khalilzad – aki maga is afganisztáni születésű – az összes fogoly kölcsönös szabadon bocsátásásáról folytatandó tárgyalások megkezdését és ezzel az afgán felek közötti béketárgyalások megindítását sürgette. Mint írta: "az afgán kormány készen áll erre". A tárgyalásokat a felek Katar fővárosában, Dohában tartanák, ott, ahol február végén az amerikai-tálib megállapodást is aláírták.

Az amerikai diplomata kijelentette a Twitteren azt is, hogy a tálibok "túlságosan is sok" támadást követnek el, és arra szólította fel őket, hogy tartsák tiszteletben az Egyesült Államokkal aláírt megállapodásban az erőszak csökkentésére vállalt kötelezettségeiket.

Kedden délelőtt az amerikai képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottsága előtti meghallgatáson Kenneth McKenzie, az amerikai hadsereg közel-keleti műveleteit irányító Középső Parancsnokság vezetője éppen arról beszélt, hogy a tálibok támadásai azt jelzik, hogy nem tartják be a megállapodásban vállalt kötelezettségeiket. A tábornok egyébként arról is beszámolt, hogy az amerikai hadsereg korábban – ha korlátozott mértékben is, de – támogatta a tálibokat az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni csapásmérésekben. Mint fogalmazott: a tálibok "nagyon hatékonyak" a terrorszervezet elleni harcukban.

(MTI)