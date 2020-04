Tragikus hirtelenséggel, 16 éves korában elhunyt Logan Williams, aki a Flash – A villám című sorozatban alakította a fiatal Barry Allen karakterét.

A szörnyű hírt a fiatal színész édesanyja erősítette meg a sajtónak, azonban az egyelőre nem derült ki, hogy mi okozta Logan halálát.

#RIPLogan who was and always be The fastest Kid Alive pic.twitter.com/ZpCXmDrGlr