Őrizetbe vették kedden az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai kedden az SZBU egyik tábornokát, Valerij Sajtanov vezérőrnagyot akit azzal gyanúsítanak, hogy éveken át Oroszországnak kémkedett, valamint terrorcselekményekben vett részt.

A tábornok leleplezését maga Ivan Bakanov, az SZBU főnöke jelentette be a Facebookon. Az SZBU felderítési részlege egyebek mellett azzal gyanúsítja a tábornokot, hogy részt vett az Adam Oszmajev elleni merénylet kitervelésében. 2017. október 30-án ismeretlenek tüzet nyitottak Kijev közelében Adam Oszmajev, a Vlagyimir Putyin orosz elnök elleni merényletkísérlettel vádolt férfi és felesége, Amina Okujeva autójára. A nő életét vesztette, Oszmajev megsérült. Mindketten önkéntesként harcoltak ukrán oldalon a Donyec-medencei fronton. Ezt megelőzően is volt egy merényletkísérlet Oszmajev ellen. 2017. június 1-jén egy fegyveres Kijev belvárosában pisztollyal tüzet nyitott Oszmajevre, aki akkor is megsebesült.

Sajtanov vezérőrnagy – aki az "A" különleges műveleti központ egyik vezetője volt – ezzel egy időben Oroszországnak kémkedett, amit alátámasztanak a hatóság birtokába került anyagok, köztük hang- és videofelvételek – írta közleményében az SZBU sajtószolgálata. Az SZBU felderítési részlege szerint még 2014-ben szervezte be az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB). Igor Jegorov ezredessel állt ügynöki kapcsolatban, aki az FSZB-nél annak a részlegnek a munkatársa, amely más országokban – köztük Ukrajnában – végrehajtandó felderítő, illetve diverziós műveletek, terrorcselekmények kitervelésére, megszervezésére és lebonyolítására szakosodott.

Az SZBU tudomása szerint Sajtanov információkat gyűjtött és adott át az FSZB-nek egyebek mellett a Donyec-medencei fegyveres konfliktus övezetében zajló fedett műveletekről, valamint az azokban részt vevő személyekről, az ukrán titkosszolgálatok nemzetközi együttműködéseiről, az SZBU hírszerzési és a műveleti részlegeinek vezető munkatársairól, hírszerzők kiválasztásáról és kiképzéséről.

(MTI)