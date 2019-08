Egy-egy arany és ezüst 5000 méteren a Kajak-kenu vb-n

A vasárnapi záró 5000 méteres döntőkben egy-egy arany- és ezüstérmet szereztek a magyarok a szegedi kajak-kenu világbajnokságon.

A kajakosok küzdelmei magyar sikerrel indultak, Bodonyi Dóra ugyanis az erejét jól beosztva az 500 négyes után ebben a számban is nyerni tudott. A rajt után egy 8-10 fős élboly formálódott, majd ez a táv felére 5-6 fősre szűkült. A finisre aztán Bodonyi már csak a német Tabea Medert és a fehérorosz Marina Litvincsuk társaságában fordult rá. Bár ellenfelei próbálták támadni, a szolnoki versenyző tartotta pozícióját, és a két rivális "díszkíséretében" elsőként haladt át a célvonalon.

"A rajt után kicsit lemaradtam, még bennem volt, hogy két órával ezelőtt olimpiai számban nyertünk, és nem tudtam teljesen koncentrálni. Külön nem készülök az ötezerre, de így is működik. A négyesünk két hét alatt kis családdá kovácsolódott össze, tudom, hogy az abban a számban elért siker szakmailag értékesebb, de ez a győzelem is kedves nekem, mert ezt egyedül értem el" – nyilatkozott a parton a 25 éves Bodonyi, aki 2017 után másodszor nyerte meg a hosszú távú versenyt a vb-n.

A férfi kajakosoknál Noé Bálint képviselte a magyar színeket, ő kilencedik lett.

A férfi kenusoknál a szentendreiek vb-újonca, a 19 éves Adolf Balázs nagyon bátran versenyzett, a gyengébb rajt után felzárkózott az élbolyra, és hamarosan különcsatába kezdett a számot 2013 óta uraló német Sebastian Brendellel. Váltva vezettek, aztán a hajrához érve a címvédő ellépett a rutintalanabb magyartól, aki azonban második helyével is óriási sikert ünnepelhetett. Brendel sorozatban hatodszor diadalmaskodott.

"Magamat is megleptem ezzel a ezüstéremmel. Azt mondták, a rajton dől el minden, ettől meg is ijedtem, főként, hogy rosszul sikerült. Utána azonban ki tudtam menni tiszta vízre, és egyszer csak ott találtam magam az elején. Brendellel jól összedolgoztunk, ez különleges volt számomra, hiszen ezt megelőzően akkor is meg voltam illetődve, amikor edzésen elment mellettem a vízen. Fontos lépés ez a pályafutásomban, mert már nem vagyok maratoni versenyző, de még ezres sem" – mondta Adolf Balázs.