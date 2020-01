Az oroszok legyőzésével negyeddöntős a magyar női válogatott a vízilabda Eb-n

A házigazda magyar női vízilabda-válogatott biztosította negyeddöntőbe jutását a Duna Arénában zajló Európa-bajnokság A csoportjából, miután a harmadik fordulóban – százszázalékos mérlegét megőrizve – 9-8-ra legyőzte szerdán az orosz csapatot.



Kasó Orsolya, a magyar válogatott kapusa a budapesti vízilabda Európa-bajnokság női tornájának csoportkörében játszott Magyarország-Oroszország mérkőzésén a Duna Arénában 2020. január 15-én. MTI/Czagány Balázs

A magyar válogatott pénteken az ugyancsak százszázalékos görögökkel találkozik, majd vasárnap a pont nélkül álló szerbek ellen zárja a csoportkört.

Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egyetlen tokiói indulási jog szerezhető meg. Az európai csapatok közül ez csak a vb-ezüstérmes spanyoloknak van meg.

Európa-bajnokság (Duna Aréna), nők, csoportkör, 3. forduló:

A csoport:

Magyarország-Oroszország 9-8 (4-3, 2-0, 2-3, 1-2)

Duna Aréna, v.: Dervieux (francia), Wengenroth (svájci)

gólszerzők: Keszthelyi 4, Leimeter, Gyöngyössy, Vályi, Szilágyi, Illés 1-1, illetve Gorbunova 3, Karimova 2, Tyimofejeva, Bersnyeva, Szerzsantova

Magyarország:

Kasó – Vályi, Keszthelyi, Gurisatti, Parkes, Máté, Garda – cserék: Szilágyi, Illés, Leimeter, Gyöngyössy, Rybanska, Gangl (kapus)

Bíró Attila együttese a horvátokat 25-6-ra, a szlovákokat pedig 20-2-re győzte le, és az oroszok is két sikerrel hangoltak a szerdai csoportrangadóra.

A találkozó elején emberelőnyös orosz gólra a csapatkapitány Keszthelyi Rita ugyancsak fórból válaszolt, majd Leimeter Dóra vezető találata után kétszer is a csapatkapitány villant. Az oroszok a negyed hajrájában visszazárkóztak egy gólra.

A második nyolc percben a védekezés került előtérbe, a legtöbb támadás lövésig sem jutott el, Szilágyi Dorottya kísérleténél ugyanakkor két kapufát is érintett a labda. A holtpontról végül a hazai csapat mozdult el: Gyöngyössy Anikó centerből törte meg a több mint hatperces gólcsendet, aztán Vályi Vanda is feliratkozott az eredményes játékosok közé, majd ki is pontozódott.

A háromgólos előnyben eltöltött nagyszünet után kilenc és fél perc elteltével talált be újra az orosz együttes. A rivális ezt követően is folytatta a felzárkózást, és – mivel ebben a periódusban a magyar támadások végén csúszott be egy-egy hiba az utolsó passzoknál, illetve a lövéseknél – egyenlíteni is tudott. Csaknem kilenc perc után előbb ismét a magyar válogatott vezére, Keszthelyi, majd pedig Szilágyi lőtt az orosz kapuba.

A záró nyolc percnek így 8-6-os magyar előnyről vágtak neki a felek, az oroszok megúszásból faragták egygólosra hátrányukat, majd Illés Anna találata után az utolsó két percre fordulva újra szépítettek, és bár a hajrában támadhattak az egyenlítésért, ez nem sikerült nekik.

Korábban:

Horvátország-Szerbia 9-8 (2-1, 2-3, 3-3, 2-1)

Görögország-Szlovákia 18-2 (4-0, 4-2, 6-0, 4-0)

A csoport állása: 1. Görögország 9 pont (62-12), 2. Magyarország 9 (54-16), 3. Oroszország 6, 4. Horvátország 3, 5. Szerbia 0 (17-62), 6. Szlovákia 0 (6-69)

A magyar csapat további programja:

péntek:

Magyarország-Görögország 19.00

vasárnap:

Magyarország-Szerbia 19.00