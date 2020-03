Kozma Dominik világbajnok úszó is koronavírusos

Ő a második híres vízisportolónk, aki elkapta a vírust.

Nem sokkal azután, hogy Kapás Boglárka bejelentette, Kozma Dominik is arról számolt be, hogy a második vizsgálat nála is pozitív eredményt hozott, azaz elkapta a koronavírust.

A világ- és Európa-bajnok úszó elmondása szerint tünetmentes és természetesen betartja a házi karantént. A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy nem csak kettejüknél,

hanem egy tucatnál is több úszó esetben "hozott hasonló eredményt a második vizsgálat."

A lap szerint nem csak sportolók, hanem edzők is megfertőződtek. Mindannyiukat letesztelik mégegyszer.

Forrás: 444

Kép: MTVA