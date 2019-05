Ábel Anita új apósa nagyon örül a szerelmespárnak – unokában reménykedik

Ábel Anita májusban egy közös képpel jelentette be: újra rátalált a szerelem, méghozzá az olasz származású Roberto Favaro személyében. A színésznőről több ismerőse is azt nyilatkozta, csak úgy szárnyal a séf oldalán, ezt pedig most maga Roberto édesapja erősítette meg.

"Nagyszerű dolog, hogy ilyen boldogok egymás mellett. Tökéletesen összeillenek, nagyon jó párost alkotnak"

- kezdte az egykori gyorsasági motorvilágbajnok, Stefano Favaro a Bestnek. A férfi korábbról is ismerte újdonsült "menyét", rendezvényeken, partikon összefutottak már, de sokat nem beszélgettek. Természetesen neki is meg van a véleménye a szerelmesek közötti korkülönbségről

"Hogy mit szólok hozzá, amivel sokat nyaggatják őket, hogy Anita hét évvel idősebb Robertonál? Semmit. Egyáltalán nem számít, ugyanis a szerelem nem ismer évszámokat, az érzelmeket nem befolyásolja, ki mikor született."

Stefano még a nagy hírt bejelentő poszt alatt is gratulált gyermekének, egy meglehetősen kétértelmű hozzászólásban:

"Legyetek nagyon boldogok együtt! Ah, remélem hamarosan nagypapa leszek!!"

"Valóban ezt írtam oda, de tettem utána jó pár smiley-t is, vagyis én sem gondoltam ezt komolyan. Persze nagyon szorítok nekik, jó látni, mennyire passzolnak egymáshoz. Mióta együtt vannak, egyszer találkoztam velük, jót beszélgettünk."

