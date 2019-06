Itt a dúskeblű modell, aki berohant a BL-döntőre – videó

Színészként és modellként emlegetik a nemzetközi sajtóban Kinsey Wolanskit.

A Liverpool 2-0-ra győzött szombat este a Bajnokok Ligája döntőjében, az ellenfél a Tottenham Hotspur volt, a helyszín pedig az Atlético Madrid stadionja.

A mérkőzést egy hiányos öltözetű nő zavarta meg, amikor berohant a pályára. A hölgyön minössze egy, dús idomait alig takaró fürdőruha volt. A biztonsági őrök kivezették akciója után.

STREAKING THE CHAMPIONS LEAGUE! Life is for living, do crazy things that you will remember forever pic.twitter.com/AcFzX96gxW