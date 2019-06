Gelencsér András, Katinka párjának, Máténak az édesapja a Borsnak elmondta: egy szülő számára az a legfontosabb, hogy gyermeke boldog legyen.

Hosszú Katinka új udvarlója a Bors információi szerint nem más, mint az úszóberkekben jól ismert Gelencsér András 33 éves fia, Máté.

Gelencsér Máté édesapja is úszóedző, sőt, ő maga is megismerkedett a sporttal, ráadásul nem is akárki vette a szárnyai alá: Gyurta Dániel edzette két éven keresztül. Máté ezek után feladta az úszást, majd modellkarrierbe kezdett, aminek köszönhetően lehetősége volt bejárni a világot.

Bár a szerelmes pár egyik tagja sem nyilatkozott még a kapcsolatról, a Borsnak sikerült elérnie Máté édesapját, aki levélben írt fia és Hosszú Katinka kapcsolatáról. Úgy tűnik, nem csak a fiatal pár repes az örömtől, de a szülők is örömmel fogadták a bimbózó kapcsolatot.

Apaként azt kell mondjam, ha boldogok a gyerekeink, annál jobb érzés nem létezik. Úszóedzőként pedig az a véleményem, ha egy versenyző boldog, az a versenyteljesítményén is meglátszik. Katka nemzeti kincs, tehát mindenkinek fontos a boldogsága

– fogalmazott a laphoz eljuttatott levelében Gelencsér András.

Cikk- és címlapkép: Facebook/ Hosszú Katinka

(bors.hu)