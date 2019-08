Németországba költözik családjával a csinos 36 éves műsorvezető – írta meg a 24.hu.

Pintér Adrienn, azaz Ada a Reggeliben mesélt arról, hogy hamarosan Nürnbergbe költöznek majd gyerekeivel és vőlegényével, mert a műsorvezető párja ott dolgozik főállásban.

Az angolul kiválóan beszélő Ada elmondta azt is, hogy a német nyelv még viszonylag nehezen megy neki, de igyekszik felzárkózni a helyiekhez. Ugyanakkor közölte, hogy nem lesz otthon ülő anyuka.

Igazából már tavaly is próbáltam munkát keresni, de képzeljétek el, annyira ciki, hogy még eladónak se akartak felvenni. Tehát elutasítottak mindenhol. Nyilván nem az a célom, hogy valami óriási karriert fussak be kint, hanem egyrészt anyanyelvi közegben legyek, hogy tényleg használjam, amit tanultam, mert máshogy nem fog beragadni. Másrészt meg ne az legyen, hogy otthon ülök, és vakarom a hátsómat, mert abba bele fogok két hét után őrülni. Inkább csak az, hogy elmenni, legyen valami történés az életemben, emberek között legyek, mert az egy dolog, hogy én megőrülök, de szerintem Mátét is ki fogom idegelni, ha ilyen uncsi, háztartásbeli valaki leszek