Újra együtt van a pár. Korábban már többször is szakítottak.

A páros 2018 októberében jelentette be hivatalosan is, hogy egy párt alkotnak. Aztán tavaly augusztusban váratlanul bejelentették, hogy szakítanak, ám alig egy hónappal később már ismét egymás oldalán mutatkoztak és adtak egy új esélyt kapcsolatuknak. A dolgok viszont nem sültek el jól. Novemberben jött az újabb szakítás, Fanni akkor kórházba is került. Azonban az új évben a mulatószenész és Fanni ismét úgy döntött, ad egy újabb esélyt a békülésnek.

Csaknem két hónapja nem találkoztunk Fannival. Sokat beszéltünk telefonon és úgy döntöttünk, adunk esélyt a békülésnek... Szurkoljatok

- írta a közösségi oldalán MC Hawer.

A szerelmesek épp Miskolcon turbékolnak:

Forrás: Blikk