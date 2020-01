Ripost: eljárást indított a rendőrség Demcsák Zsuzsa ellen

Sajtóhírek szerint hivatalból indult eljárás, miután pár hónapja kiderült, hogy a műsorvezető jogsi nélkül vezetett.

A Ripost cikke szerint hivatalból indított eljárást a rendőrség azután, hogy még novemberben a Bors egy olyan olvasói felvételt jelentetett meg, amelyen az látszott, hogy Demcsák Zsuzsa műsorvezető volán mögé ült és vezetett Óbudán – noha a nyáron három évre bevonták a jogsiját és 700 ezer forintra büntették ittas vezetés miatt.

Fotó: YouTube/TV2

A cikk szerint egy ideig úgy tűnt, hogy Demcsák megússza egy enyhe megrovással, mivel senki sem tett feljelentést ellene.

A Ripostnak egy közlekedési szakjogász a következőket mondta:

Nem ismerem a konkrét esetet, de azt bizonyosan mondhatom, hogy a szabálysértőnek nagy szerencséje volt, amiért nem egy rendőri intézkedésbe futott bele az eltiltás alatt. Akkor ugyanis biztosan őrizetbe vették volna és nagy valószínűséggel kapott volna a bírótól ötven, vagy akár hatvan nap elzárást, mint visszaeső. Ugyanakkor a sorozatos szabálysértések miatt így is komoly ítéletre számíthat a szabálysértési bírótól. Az egészen biztos, hogy újabb egy évre eltiltják majd a vezetéstől, de az sem kizárt, hogy 20 nap elzárásra ítélik. Ez tulajdonképpen a bírótól függ, de az tudható, hogy nem annyira szeretik a visszaesőket. A szabálysértő már most jobban teszi, ha töri a fejét valami alapos indokon, mert az, hogy be kellett vásárolni, nem lesz elég…