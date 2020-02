A pár már 7 hónapja együtt van, kapcsolatukról azonban nem nagyon nyilatkoznak. Most azonban kivételt tettek, ugyanis a Valentin-napi terveik nem jól sültek el.

Hajdú Péter ugyanis a 8 órás kocsiút után gyengélkedni kezdett, majd a sípálya helyett a helyi kórházban kötöttek ki, ahol kiderült, hogy a műsorvezető komolyan megbetegedett.

Levezettem nyolc és fél órát, ám mire megérkeztünk, belázasodtam. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már az utazás előtt is beteg voltam, de voltam orvosnál, és úgy tűnt, már javul az állapotom, ezért is vállaltuk be a síelést. Első reggelre viszont nagyon rosszul lettem, a recepción azt mondták, nincs orvos, nincs más választásunk, be kell mennünk a kórházba. (...) A vérvétel és a különböző vizsgálatok után kiderült, hörghurutom van. Rögtön antibiotikumot kaptam, a doki pedig azt mondta, semmiképp sem síelhetek. A hegyi levegő és az oxigénkülönbség miatt könnyen tüdőgyulladást kaphatok, ami sokkal veszélyesebb. Ezt természetesen nem kockáztattam, így maradt a kirándulás és városnézés. Nem pont így képzeltem el a Valentin-napot, de Eszter így is helytállt, jól éreztük magunkat ebben a három napban