Dér Heni és Bakos Gergely nagyon egymásra találtak. Az énekesnő boldogabb, mint valaha: sikeres a munkájában és minden tökéletes a magánéletében is. Nemrég össze is költözött szerelmével, akivel a babaprojektbe is belevágtak

„Ha épp nem esik a hó, kertészkedünk, segít nekem videókat gyártani, együtt főzünk, Geri profi a konyhában, filmezünk, sokat beszélgetünk, és azon poénkodunk, hogy mivel lehet elütni az időt, ha nem a babaprojekt beindításával. Egyébként is terveztük már, most pedig tényleg van időnk egymásra…

Életemben először érzem azt, hogy nem társadalmi elvárás, hogy gyereket kell szülnöm, hanem mindkettőnkben egyértelműen megfogalmazódott, hogy szeretnénk kisbabát. Nálam most jött el az ideje, talán érettebb is lettem, de ami a legfontosabb, megtaláltam a megfelelő partnert. Belőlem eltűntek a kérdések, felkészültünk, bármikor jöhet a baba” – mondta Dér Heni, aki párjával nemrég Kubában nyaralt.

