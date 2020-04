"Eltűntek a szagok és ízek" – a TV2 időjósa őszintén vallott arról, hogy milyen koronavírusosnak lenni

View this post on Instagram

Sajnos a hír igaz! Bár autoimmun betegként évek óta nagyobb elővigyázatossággal élem az életem, mégis elért a Koronavírus! Eddig nem volt még erőm hírt adni magamról, mert küzdök a betegséggel. Most azonban annyi szeretettel teli, aggódó üzenetet kapok, hogy már nem vagyok képes egyenként válaszolni, ezért itt szeretném megköszönni a sok figyelmességet és segítséget amit felajánlottatok! Sokan kérdeztétek, hogy hogyan kezdődött, milyen tüneteim voltak, vannak? Három hete egy este köhécselés és szokatlan krákogás mellett éreztem, hogy valami bujkál bennem. Még aznap éjjel belázasodtam és iszonyatos izom és ízületi fájdalmak gyötörtek ami miatt aludni sem tudtam. Másnap reggel – szabálykövető emberként azonnal jeleztem a munkahelyem felé, hogy bár én vagyok beosztva, nem tudok dolgozni! Rögtön a következő dolgom az volt, hogy jelezzem állapotomat a háziorvosomnak, akinek a tanácsára az első pillanattól kezdve önkéntes karanténba vonultam. Lázzal, gyengeséggel, fájdalmakkal és állandó hidegrázással feküdtem napokig! Ezek után azt vettem észre magamon, hogy eltűntek a szagok és ízek, semmit sem érzek! Mivel az állapotom hullámzó volt visszatérő lázzal, ezért kérték orvosaim a koronavírus teszt elvégzését. A mintavételt az @omszmentok Országos Mentő Szolgálat végezte. Közben egyre jobban köhögtem, égett a mellkasom és újra belázasodtam! Néhány nap elteltével megérkezett a hír, hogy a koronavírus teszt eredménye pozitív! Nagyon nehéz volt a két kislányomnak elmondani, hogy egy bizonytalan kimenetű, ismeretlen betegséggel küzd az anyukájuk. A bejáratnál van az összekészített kórházi csomagom, hogy ha SOS menni kell... Hálás vagyok a rám figyelő orvosoknak, hogy ebben a kiszolgáltatottságban is biztonságban érzem magam! Kövessétek a hatóságok utasításait, maradjatok otthon, hogy elkerüljétek ezt a borzalmat! Az erőmből most ennyire futotta, ahogy jobban leszek újra jelentkezem! Drukkoljatok nekem! #covid #koronavírus #tünetek #betegenotthon #maradjotthon #tartsdbeaszabályokat #mosskezetsűrűn #fertőtleníts #szedjelvitamint #erősítsdazimmunrendszered #vigyázzszeretteidre