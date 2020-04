Egy tacskóval bővült az énekes családja.

Az Euróvíziót is megjárt énekes Insta-oldalán mutatta be kölyökkutyájukat. A baba tacsi, aki a Cody névre hallgat, a képek tanúsága szerint már most hatalmas összhangban van Joci kisfiával.

Hosszú harc után megadtam magam az itthoniaknak...#cody #haláli #nagyonpicimég

- írta Joci a fotók mellé.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Joci Pápai (@papaijoci) által megosztott bejegyzés, Ápr 7., 2020, időpont: 11:43 (PDT időzóna szerint)

Forrás: Blikk