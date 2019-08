Ha ez a Földdel történik, mind meghalunk

Ethan Chappel a Perseidák meteorrajt akarta megfigyelni, amikor a kamerája rögzített egy különleges eseményt a Jupiteren.

A texasi Ethan Chappel augusztus 7-én kapott lencsevégre egy igen különleges pillanatot: azt, ahogy egy hatalmas égitest becsapódik a Jupiterbe.

Chappel a Persediák meteorrajt figyelte meg, a távcsöve és a kamerája azonban a Jupiter felé nézett. Amikor a számítógépén futó szoftver feldolgozta az adatokat, a program – ami a becsapódások okozta villanások detektálására is be volt állítva – azonnal bejelzett. Kiderült, sikerült egy fényes villanást lencsevégre kapnia a Jupiter egyenlítői övének déli részénél.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8