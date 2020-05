Újabb eszközt vet be a kormány a koronavírus megfékezésére azzal, hogy elérhetővé teszi a VírusRadar nevű kontaktkutató appot – számolt be az Index. Az Androidra és iOS-re telepíthető alkalmazás segít névtelenül rögzíteni azokat a felhasználókat, akik huzamosabb ideig egy helyen tartózkodtak, így ha bárkinél közülük koronavírus-fertőzést mutattak ki, a többieket is tudják értesíteni a lehetséges kockázatról.

Mától letölthető a VírusRadar mobiltelefonos alkalmazás, amelynek tömeges használata hasznos eszköz lehet a járvány elleni védekezésben – közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.

Az államtitkár kiemelte, hogy az alkalmazás használata kétszeresen is önkéntes alapon történik:

egyrészt dönteni kell annak a letöltéséről, másrészt a fertőzött használó önként küldi el adatait a járványügyi hatóságoknak.

Az applikáció tömeges használatának köszönhetően az azonosított fertőzöttről megmondható, hogy a megelőző két hétben kikhez volt közel, két méteres távolságon belül, legalább 20 percig. Így felvehető a kapcsolat ezekkel az emberekkel, célzottá válik a tesztelés az elkülönítés a járványügyi protokollok, eljárásrendek szerint.

Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára hozzátette, hogy az alkalmazás Android operációs rendszerrel már letölthető, és iOS-on hamarosan elérhetővé válik, erről tájékoztatják majd a lakosságot. Az alkalmazás működéséhez aktív Bluetooth kapcsolatra van szükség.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által jegyzett app Andoidra kiadott verziója ITT tölthető le, az iOS-es app még az Apple jóváhagyására vár.

Az Index hozzáteszi, hogy az app a telefonunkon két hétig visszamenőleg tárolja meg az adatokat. Az információk addig nem kerülnek át a központi rendszerbe, amíg rá nem nyomunk az appban az "Adatok küldése" feliratú gombra, amivel azt jelezzük, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztünk. Ilyenkor az összes feljegyzett találkozás adata átkerül a rendszerbe, a kontaktkutatók pedig végigmehetnek a találkozások listáján, és tudnak értesítést küldeni a többieknek, hogy érdemes lenne egy ideig otthon maradni, mert lehet, hogy megfertőződtek.

Automatikusan nem megy ki értesítés senkinek, mert előbb a népegészségügyi központnak is vissza kell igazolnia, hogy a fertőzést jelző telefonszám tulajdonosa valóban fertőzött.

Csak pozitív válasz esetén kezdik el értesíteni az ismerősöket, vagy akikkel egy sorban álltunk a boltban.

Appot egy észak-macedóniai társaság, a Next Sense fejlesztette ki, és a hazájukban már használják az észak-macedón egészségügyi minisztérium támogatásával. Az appot ingyen ajánlották fel más országoknak, és az Index úgy tudja, hogy idehaza is teljes nemzetbiztonsági átvilágításon ment át az alkalmazás kódja, hogy meggyőződjenek az app biztonságosságáról.

Forrás: Index, MTI