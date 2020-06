Az ország nagy részére vasárnapra első- és másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat az érkező zivatarok, felhőszakadások miatt. Futószalagon jönnek a viharok, Budapest közelében is hamarosan leszakad az ég.

Másodfokú figyelmeztetés van érvényben 6 északi megyére is a várható heves zivatarok miatt. Az internetre sorra kerülnek fel a jégesőt bemutató felvételek.

Felsőgallán ekkora jégdarabok hullottak – szúrta ki a Blikk.

Tojás nagyságú jég esett Nyírjákón:

Az 1-es úton úgy zuhogott az eső, hogy az autósoknak félre kellett állni:

Felhőszakadás és villámárvíz volt nem sokkal ezelőtt a Tolna megyei Kalaznón:

Sényőn is ítéletidő van, cseresznye nagyságú jég esett, amely hatalmas károkat okozott:

Az idokep.hu azt írja, konvergens zónák mentén fejlődő, lassú mozgású zivatarok okoznak kiadós felhőszakadást, jégesőt a Duna vonala mentén, és helyenként a keleti tájakon is.

Szekszárd-Esztergom vonal mentén helyenként 20 mm-t meghaladó csapadék hullott le.

Marad az esős idő

Estig erőteljes gomolyfelhő-képződés várható az ország középső felén jobban összeálló felhőzettel. Többfelé kell ismétlődő záporokra, zivatarokra számítani, utóbbiakat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. A délnyugati, nyugati megyékben kevesebb lesz a felhő és ott a legkisebb a csapadék esélye.

Éjjel általában sok lesz felettünk a felhő, de elsősorban a Dunántúlon eleinte kevésbé felhős, derült tájak is lehetnek, ott helyenként, a Dunától keletre szórványosan várható zápor, zivatar.

Hétfőn napközben a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett közepesen és erősen felhős idő lesz erőteljes gomolyfelhő-képződéssel. A legtöbb napsütés az Alföld déli és keleti részén valószínű. Ismét többfelé várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. Legkisebb eséllyel a Dunántúl északnyugati harmadán valószínű csapadék.

Vasárnap a déli szél országszerte megélénkül, sőt olykor meg is erősödik, majd éjszakától a Dunántúlon északnyugatira fordul, és továbbra is élénk lökések kísérhetik, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok körül viharos szélrohamok is várhatóak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 21 és 30 fok között alakul, a Dunántúl nyugati felén lesz a hűvösebb.

A jövő héten is változékony lesz az időjárás

A jövő héten is változékony lesz az időjárás. Napsütésre, de záporokra, zivatarokra is készülni kell. Emellett napközben többfelé akár 30 Celsius-fokig is melegszik a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Kedden néhány órára kisüthet a nap. Többfelé várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A minimumhőmérséklet 12-17, a maximumhőmérséklet 20-27 fok között várható.

Szerdán és csütörtökön akár hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé várható zápor, zivatar. A leghidegebb órákban 12-17 fok lesz. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő.

Pénteken nyugaton több, keleten kevesebb napsütés várható, keleten többfelé alakul ki zápor, zivatar, a Dunántúlon néhol lehet záporeső. A minimumhőmérséklet 12-17, a maximumhőmérséklet 22-28 fok között valószínű.

Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett, keleten szórványosan, nyugaton helyeként alakul ki zápor, esetleg zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-18, a legmagasabb hőmérséklet 23-30 fok között alakul.

Vasárnap is lesz több-kevesebb napsütés. Szórványosan alakul ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 13-19, a maximumhőmérséklet 23-30 fok között valószínű – olvasható az előrejelzésben.

Forrás: Blikk, Idokep.hu, MTI