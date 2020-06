Ma reggelre keletre költözött a viharzóna, de este kezdődik minden elölről

Ha Medárdkor esik, akkor 40 napig esik. Idén inkább zivataros lesz, ami a megnyitja a kiskaput a szabály előtt: esni is fog, de nem mindenhol.

Közepesen és erősen felhős idő lesz a jellemző, emellett a legtöbb helyen összességében azért több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés az Alföld déli és keleti részén valószínű – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

A Dunától keletre többfelé, a Dél-Dunántúlon elszórtan várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A Dunántúl északi és nyugati részén helyenként fordulhatnak elő záporok.

Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül, Nyugat-Magyarországon meg is erősödik. Emellett zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 30 fok között alakul, a Dunántúl nyugati felén lesz a hűvösebb. Késő estére 16, 21 fokra hűl le a levegő.

Figyelmeztető előrejelzés:

Reggeltől legnagyobb eséllyel és legnagyobb számban az ország keleti, északkeleti részein várhatók zivatarok, majd este már az ország déli, délnyugati részén is lehetnek helyenként zivatarok.

A zivatarokhoz főként felhőszakadás (helyenként akár 40 mm feletti csapadék is hullhat rövid idő alatt) társulhat, de kisebb eséllyel nagyobb méretű jég és viharos széllökés (jellemzően 60-80 km/h, de egy-egy helyen akár >80 km/h is lehet) is előfordulhat.

