Rémhírterjesztés miatt nyomozás indult az MSZP álmentős videója miatt

Rémhírterjesztés miatt nyomozást indított a Készenléti Rendőrség Kerületi Nyomozó Iroda azzal a videóval összefüggésben, amit vasárnap publikált közösségi oldalán az MSZP, és amiben egy magát mentőtisztnek kiadó nővel beszélgetett Kórozs Lajos, a párt országgyűlési képviselője.



Fotó: atv.hu

Az Index azt írja, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden jelentette be, hogy rémhírterjesztés miatt feljelentést tesznek az azóta eltávolított videó miatt, amiben egy magát az egészségügyben dolgozónak bemutató nő arról beszélt, a kórházkiürítés idején tíz hazaküldött betegből tíz nap alatt kilencen meghaltak.

A nyilatkozó nőről kiderült, hogy

semmilyen mentős nyilvántartásban nem szerepel.

A videót egyébként Szalay Tamás Lajos, a Blikk, a Népszava és a Népszabadság egykori újságírója, Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő asszisztense, sajtósa készítette.

Szakács László, az MSZP elnökhelyettese szerda reggel annyit közölt, hogy az MSZP-ben egy kommunikációs stáb döntött a videó elkészítéséről. Kórozs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője, aki a videóban a riporter szerepét töltötte be, azt írta :

Amennyiben az ápolást végző nő valóban nem az, akinek állította magát, és ezzel félrevezette a nyilvánosságot, úgy azzal kárt okozott a hazai közéletnek és az MSZP-nek, ebben az esetben vállalnia kell a felelősséget.

Közben egy férfi arról írt a Facebookon, hogy ő évekkel korábban dolgozott együtt Németh Athinával annál a magán mentőcégnél, amely már napokkal ezelőtt cáfolta, hogy a nőnek köze lett volna hozzájuk. Dávid Ferenc, a Samaritanus Mentőszolgálat szóvivője az RTL Híradó kedd esti adásában azt mondta, hogy a mentőállomásunkon működik egy átmeneti szálló, amelynek pár évekig lakója volt Athina.

Azt azonban továbbra is cáfolta, hogy Németh Athinát valaha is ápolóként alkalmazták volna, „fizikailag is alkalmatlan lett volna a betegszállításra”, mondta. Hozzátette azt is, hogy a nő − a cég igazgatójának engedélyével − évekig lakott a mentőszolgálat telephelyén található szállásán, de 2012 környékén teljesen eltűnt.

(Index)