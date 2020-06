Sorra jutnak az összeomlás szélére a főváros műemlék épületei

Három svábhegyi villa, három történet: az egyikük hosszú pusztulás után a happy end felé tart, a másik kettő sorsa kétséges.

Három svábhegyi villáról van szó, amelyekkel évtizedek óta senki sem foglalkozik. Az orbánhegyi Pollacsek-, illetve a svábhegyi Karczag- és Steindl-villák érintettek most, és kettejük számára azonban újra látszik a fény az alagút végén.

A Pollacsek-villa például egy 1999-ben született javaslati csomag szerint a köztársasági elnök mindenkori lakásává alakult volna, a témát koordináló Kormányzati Elhelyezési Iroda azonban 2001 tavaszán felismerte: az egyszerűen nem alkalmas erre a célra, így a munkák meg sem kezdődtek, az egyre rosszabb állapotú házat pedig továbbra is pusztították az elemek.

Az 1996 óta helyi védettséget élvező, 2009-ben műemlékké vált épület megújulásának azóta sem volt igazán reális esélye, annak ellenére, hogy több alkalommal is gazdát váltott: előbb egy pénzügyi tanácsadócégből kinőtt beruházóhoz (Sztár Co, 2003-2006), azután 2006-ban a CS Invest Beruházó és Ingatlanfejlesztő Kft-hez, majd néhány hónapot az Erste Bank és az Erste Ingatlan tulajdonában töltött, mielőtt négy évvel ezelőtt a számos területen, így például klasszikus veteránautók restaurálása, a kockázati tőkebefektetések, illetve a hajózás terén is aktív Whiteskiff-csoport ingatlanokkal foglalkozó tagja vásárolta volna meg.

A The Voyager nemrég készült belső fotói szerint a helyzet ma sem menthetetlen, a befektető eddigi épületrevitalizációs projektjeit és más munkáit látva pedig a háznak minden esélye megvan arra, hogy újra régi fényében fogadja az előtte elhaladókat.

A Karczag-villa belsejéről 2020 első napjaiban a Történetek képekkel készített fotókat, melyeket látva felmerült a kérdés: meddig tud még ellenállni az elemeknek a meggyengült épület, illetve a sérült tetőszerkezet? Optimizmusra nem igazán volt ok, az Építészfórumon június 11-én megjelent, ujjongó hangvételű cikkből kiderült, hogy az „elhivatott tulajdonosoknak”sikerült megegyezniük a korábban felkeresett Aires Mateussal, így az épület nemsokára megújul.

A Steindl-villa tulajdonosa, a XII. kerületi Önkormányzat egy két évvel ezelőtti közérdekű adatigénylés szerint semmiféle felújítást nem tervez, a háznak pedig így esélye sem maradt a túlélésre. A Jókai-kert mélyére sétálva egy ideig még bárki vethet rá egy utolsó pillantást, mielőtt megtörténik az elkerülhetetlen.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(24.hu)