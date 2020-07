SOTE-rektor: az országot nem lehet újra úgy lezárni, mint tavasszal, ha jön a második hullám

A koronavírus járványnak lesz második hulláma, de nem tudni mikor – nyilatkozta Merkely Béla, a SOTE rektora az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában.

Merkely szerint a vírusnak nem jó a nyári nagy meleg, de hangsúlyozta: nincs ellentmondás eközött és az Öböl-menti országok nyári, riasztó mutatói között, hiszen itt a forróság elől zárt térbe, légkondicionált épületekbe menekülnek az emberek, ezekben a terekben pedig nyáron is terjed a vírus, ott viszont, ahol kontinentális nyár van, és az emberek sok időt töltenek a szabadban, valóban visszaszorult a fertőzés – idézi az interjút a 444.hu.

A második hullám időpontját így befolyásolhatja az is, ha lehűl a levegő, a gyerekek iskolába mennek, a szülők zárt térben dolgoznak, mert ezek felgyorsíthatják a fertőzés terjedését. A rektor szerint az országot nem lehet még egyszer úgy lezárni, mint tavasszal. Fontos ugyanakkor, hogy mennyire fogadja el és tartja be a lakosság a vírus terjedésének lelassítása érdekében hozott intézkedéseket, amelyekkel késleltethető lehet a második hullám akár addig is, amíg a vakcina nem érkezik meg. Így a maszkhasználat fontos azért, hogy ne fertőzzünk és ne fertőződjünk meg.

