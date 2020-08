Újabb 30 fertőzöttet találtak, nem történt haláleset az elmúlt 24 órában

Harminccal, 4946-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, újabb elhunyt nincs – közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn.

A kormányzati portálon azt írták: a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma változatlanul 608, 3630-an már meggyógyultak.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az aktív fertőzöttek száma 708. Az aktív fertőzöttek 32 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 43 százaléka budapesti. Kórházban 62 koronavírusos beteget ápolnak, közülük hatan vannak lélegeztetőgépen. Az oldal adatai szerint 8188-an vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 380 932.

A járvány jelen van

Kiemelték: a járvány továbbra is jelen van, és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Emlékeztetnek arra, hogy a beutazási korlátozásokat a további szigorítások elkerülésére vezették be. A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknek a járványügyi kontaktkutatás következtében elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk.

Az operatív törzs a karantén betartásának fokozott ellenőrzésére kérte a rendőrséget. Ha valaki az országba visszatérve mentesülni szeretne a karantén alól, azt negatív PCR-teszt esetén teheti meg, amelyet saját költségén kell elvégeztetnie. Hangsúlyozták: az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmeztetnek, a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe.

Az utóbbi időben az új fertőzések többsége arra vezethető vissza, hogy többen, akik észlelték magukon a tüneteket, nem vették elég komolyan, és elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek.

A kockázatos külföldi utazások kerülése, valamint az üzletekben és tömegközlekedésben előírt maszkhasználat és távolságtartás mellett az egyik leghatékonyabb védekezési forma az, ha továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket, függetlenül attól, hogy jártunk-e külföldön. Ha ezt betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését, és emiatt további korlátozó intézkedések bevezetését – írták.

Még mindig Budapesten és Pest megyében van a legtöbb beazonosított fertőzött

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (2154) és Pest megyében (727) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (386), Komárom-Esztergom (315), Zala (277), Csongrád-Csanád (156), Borsod-Abaúj-Zemplén (151), Veszprém (144) és Győr-Moson-Sopron megye (106), a sor végén Békés megye áll (19).

(MTI)