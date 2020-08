Látta már Angelina Jolie-t lenyírt hajjal?

Hollywoodban a színészek és színésznők rendkívül komolyan veszik azt, hogy maximálisan átszellemüljenek aktuális szerepük megformálásakor. Nem elég lélekben azonosulni az adott karakterrel, megjelenésükkel is maximálisan hozniuk kell a figurát.

Angelina Jolie-nak védjegye hosszú, barna hajkoronája, mégis volt olyan, hogy megvált tincseitől.

Számtalan sztár dönt úgy, hogy nem bízza a maszkmesterekre, ha a szerepe úgy kívánja, ollót vagy hajnyírót ragad, és letolja tincseit. Natalie Portman a V, mint vérbosszú főszerepe kedvéért lett kopasz, Demi Moore G.I. Jane szerepét játszotta tar fejjel.

Angelina Jolie lenyírt hajjal

Bár Angelina Jolie nem tartozik azon színésznők közé, akik mindig új külsővel jelennek meg a filmvásznon, azért tőle is láthattunk jó pár átalakulást: a Lara Croft: Tomb Raiderben hatalmas izmokat pakolt magára, az Észvesztő kedvéért szőkére festette tincseit. Ám karrierje elején még ennél is továbbment, a hitelesség oltárán feláldozta hajkoronáját.

1998-ban vállalta el a Kifutó a semmibe című életrajzi drámát, melyben a hányatott sorsú modellt, Gia Carangit alakította.

A film a ’80-as évek egyik legnépszerűbb manökenjének életét mutatja be, Gia a történet elején különleges szépségével pillanatok alatt beveszi a divatvilágot, ám a hirtelen jött sikert nehezen dolgozza fel, drogfüggő válik belőle, majd AIDS-es lesz, melynek következtében kihullik a haja.

Az alábbi videóban megnézheted, mennyi arcát megmutatja a színésznő a filmben.

Jó döntésnek bizonyult, hogy külsőleg és belsőleg is azonosult a karakterrel. Drámai alakítása nem csak a közönséget nyűgözte le, a kritikusok is imádták. Jolie ezzel a szereppel bezsebelhette második Golden Globe-díját, valamint a SAG-díj-átadó gáláról is szoborral távozott.

