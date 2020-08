Elképesztően lehűlhet a levegő, hónapok óta nem volt ilyen hideg

Erős széllökések is lesznek.

Egyre vastagabb magasszintű felhőzet sodródik be hazánk fölé, az éjszaka első felében átmenetileg erősen felhős periódusok is lehetnek, ám reggelre szinte mindenütt kiderül az ég. Pénteken is fátyolfelhők zavarják a napsütést, csak elvétve jelenhetnek meg gomolyok. Csapadék nem valószínű. Késő délutántól mérséklődik a légáramlás. Pénteken már a déli, délkeletire forduló szél élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny részeken 10 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 26 és 31 fok között várható.

Forrás: met.hu

Kép: Pixabay