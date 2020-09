Huszonhét év kihagyás után nem rádióként, hanem internetes újságként tért vissza Magyarországra a Szabad Európa. Az amerikai kongresszus által finanszírozott médium azokban az országokban működik, ahol úgy látják, gond van a sajtószabadsággal. A Szabad Európa stáblistájában távozó indexes és a Pesti Hírlap volt főszerkesztője is ott van. A lap első nagyobb, szöveges-videós anyaga arról szól, hogyan érintette a digitális oktatás a különböző anyagi helyzetben levő családokat.

Kedd reggel elindult Magyarország a Szabad Európa oldala

- írta meg a Media1.

Felfedték az állandó stábtagok névsorát is, melyben felbukkan Kerényi György, a Pesti Hírlap volt főszerkesztőjének és Szalai Bálint múlt hónapban távozó indexesnek is a neve.

Csák Gyula, a Szabad Európa magyar szerkesztőségének igazgatója beköszöntőjében ezt írja:

A Szabad Európa visszatért Magyarországra. Nem rádióként, hanem egy modern, XXI. századi, multimédiás honlapként, amelyen egyként megtalálható szöveg, videó, podcast és infografika. Miért nem rádió? Mert noha büszkék vagyunk a múltunkra (ennek jegyében folyamatosan feldolgozzuk majd a Szabad Európa hatalmas magyar archívumát), előretekintünk, és új hangot, Magyarországon új vagy kevéssé ismert formátumokat szeretnénk meghonosítani. A Szabad Európa újraindulásának oka, hogy noha létezik független média Magyarországon, rengeteg az el nem mesélt történet. Mi ezeket az (akár politikai elfogultságból; akár a szűkös anyagi források miatt; akár az esetleges következményektől tartva) el nem mondott történeteket is feltárjuk – írásban, videón és hangban honlapunkon és közösségi oldalainkon egyaránt. Arra vállalkozunk, hogy a mindannyiunkat foglalkoztató kérdéseket kiegyensúlyozott, független és szakmailag megalapozott módon, alaposan utánajárva, politikai ideológiáktól mentesen, a tényekre összpontosítva tárjuk a nyilvánosság elé. Minderre nemcsak saját újságírói hitvallásunk, hanem az RFE/RL, azaz a Szabad Európa szigorú közszolgálati szerkesztőségi elvei és a ránk vonatkozó amerikai törvények is köteleznek minket. A magyar tartalmak mellett megmutatjuk a régió és a nagyvilág legfontosabb eseményeit, a hétköznapi sorsokat, kihasználva, hogy 23 országban vagyunk jelen. Magyarországon ma járatlan utakon indulunk el – tartsanak velünk!

A Media1 azt írja, kezdetben nagyjából tíz fős szerkesztőség fogja írni a cikkeket a lapban, de külsősöktől is vásárolnak majd tartalmakat. Csák Gyula, a Szabad Európa Magyarország igazgatója azt mondta, szigorú előírások vonatkoznak rájuk, amiket be is fognak tartani. Mivel közszolgálati médiumnak minősülnek, elvárás velük szemben az objektivitás, a pártatlanságra törekvés, a középen állás és a kiegyensúlyozott hírszolgáltatás. Nonprofit szervezetről van szó, így hirdetések egyáltalán nem futnak majd az oldalon.

A Szabad Európa Magyarország igazgatója elmondta:

a Szabad Európa azokban az országokban jelenik meg, ahol az amerikai kongresszus szerint gond van a média- és sajtóhelyzettel. Hogy hol milyen formában működnek, azt az adott országban lévő viszonyok döntik el, hiszen mindenhol más a helyzet. Hogy Magyarországon munkájukra mennyi ideig lesz szükség, azt nem tudta megmondani.

Csák a BBC-nél kezdte karrierjét, majd Vovesz Tiborhoz, a magyarországi szerkesztőség vezetőjéhez hasonlóan dolgozott az Euronewsnál és a Kossuth rádiónál is. Csák igazgatóként Prágában, a FreeEurope / Radio Liberty régiós központjában fog dolgozni, onnan irányítja majd a magyar kiadást.

A szerkesztőség munkatársai közt van a távozó indexes Szalai Bálint és a Magyar Narancstól igazolt Keller-Alánt Ákos is.

A teljes névsor az impresszum szerint:

Báthory Róbert, Csák Gyula, Hegyi Tímea, Keller-Alánt Ákos, Kerényi György, Németh Dóra, Szalai Bálint, Rippel Veronika, Vovesz Tibor.

Forrás: Media1, 444