Karanténba kell vonulnia a híres magyar orvosnak, aki eddig számos jó tanácsot adott a koronavírusról

Dr Novák Hunor is karanténba került, mert érintkezett egy koronás beteggel.

"Akik az elmúlt héten jöttek hozzám a rendelőbe, nem számítanak szoros kontaktnak, nincs teendőjük, mivel mindig védőfelszerelést viseltem (akkor is, ha épp nem volt beteg a rendelőben) és fokozott fertőtlenítés volt mindig a rendelőben (köztük egy modern UV-C-s levegőfertőtlenítő is), így gyakorlatilag minimális az esélye, hogy tőlem elkaphatták volna." – írja Dr. Novák, aki elmondta, hogy ez most egy ilyen időszak és valószínű, hogy nem most kell utoljára karanténba mennie.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay