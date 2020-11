Ismerjen meg pár gyógynövényt, ami a járvány alatt segíthet egészsége megőrzésében

Bár minden bajra nem jelentenek megoldást, de használatukkal mi magunk is sokat tehetünk egészségünk megőrzése érdekében. A járványos időszakban fontos szerep juthat a gyógynövényeknek.

Fotó: Pixabay

Az Agroinform összegyűjtött néhány olyan gyógy- és fűszernövényt, melyek hatása kevésbé ismert hazánkban. Ideje megismerni ezeket! Kezdjük azokkal a gyógynövényekkel, amelyeket bárki szabadon begyűjthet!

Gyűjthető, gyakran előforduló, immunerősítő hatású gyógynövények:

Mezei kakukkfű

A mezei kakukkfű immunerősítő hatását jól ismerték a népi gyógymódokat rendszeresen használó pásztorok és juhászok is.

A gyógynövény sokféle módon felhasználható: fűszernövényként is alkalmazható, illóolajat is lehet készíteni belőle, gyógynövényes párnába is lehet varrni alvásproblémák enyhítésére, de tea vagy alkoholos kivonat formájában is fogyaszthatjuk.

Reggelente 1x 3 dl kakukkfűtea rendszeres fogyasztása segíti az immunrendszer működését.

Köhögéscsillapítóként is használják, torokfájás esetén gargarizálni lehet vele, és emellett az emésztésre is nagyon jó hatással van.

Folyamatosan fogyasztható, nem kell kúraszerűen alkalmazni. Fürdővízhez is keverhetjük, ugyanis nyugtató és értágító hatása miatt segít a relaxációban. Adagolás: 3 l teát öntsünk egy kád vízhez.

Vadon termő fürtös menta (Mentha longifolia)

Magyarország területén több felé gyakori vadon élő növény, a Bükkben és a Mátrában gyakori.

Kiváló immunerősítő és baktériumölő hatása van – valamint a menta teája hatékony a lázcsillapításban, gyulladáscsökkentésben, sőt, a légúti- és húgyúti fertőzések esetén is.

Megfázásos betegségeknél régóta használja a népi gyógymód: hatékonyan csillapítja a köhögést, orrdugulást, hörgőgyulladást is. Inhalálni is lehet a tea forró gőzével. Emellett a fürtös menta emésztésjavító hatásáról is számtalan szakkönyv beszámol: Napi 1-3 csészével korlátlan ideig iható.

A mentából készített gyógyteát gyerekeknek is nyugodtan adhatjuk – akár 2 éves kortól is – hiszen ez védi az immunrendszerüket és megóvhatja őket a cseppfertőzésekkel szemben.

Csipkebogyó – a C-vitamin bomba

A vadrózsa bokrokon bőven termő csipkebogyókat szerencsére senkinek nem kell bemutatni. Bárki számára elérhető távolságban gyűjthető – a városokban is.

A csipkebogyót fogyasztjuk fanyar szörpként, lekvárként, gyógyteaként. A csipkebogyó tea C-vitamintartalma nagyon magas, ami azért lényeges, mert a C-vitamin részt vesz az oxidációs folyamatok szabályozásában, szilárdítja a kötőszövetet, fokozza a szervezet védekezőképességét és ellenállását a fertőzésekkel, betegségekkel szemben. Erősíti az érfalak rugalmasságát is, ezért érszűkület, érelmeszesedés megelőzésére is érdemes inni. Fontos tudni, hogy a csipkebogyóteát forrázni tilos, mert a C-vitamin hő hatására elbomlik. A legegyszerűbb, ha szobahőmérsékletű vízbe tesszük, és min. 5-6 óráig (vagy akár egy éjszakára is) állni hagyjuk: kellemes, savanykás ízvilága sokak kedvence lesz! Napi fogyasztásra ajánljuk.

A csipketea akár 1 éves kortól adható, szükség esetén akár naponta is alkalmazható.

Erdei szederlevél – elfeledett tea-alapanyag

Ma már szinte csak a kirándulók csemegéznek nyaranta az erdei szederbokrok bőven termő gyümölcseiből. Pedig az erdei szederlevél szinte egész éven át gyűjthető és magad C-vitamin tartalmának köszönhetően szintén értékes tea-alapanyag. Rendszeres fogyasztás támogatja az immunrendszert.

A szederlevél-főzet továbbá csökkenti a vérszegénységet, méregtelenít, gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású, kontrollálja a kezdődő cukorbetegséget és enyhíti a köszvényt is. Torokfájás, mandulagyulladás esetén érdemes rendszeresen gargarizálni vele. Folyamatosan iható napi rendszerességgel, nem kell szünetet közbe iktatni a fogyasztásánál. Gyermekeknek 6 éves kortól adható.

Most bemutatunk pár kevésbé ismert – de annál hatékonyabb gyógynövényt!

Reishi (vagy pecsétviasz) gomba

Nálunk tea, őrlemény vagy kapszula formájában kapható. Serkenti az immunrendszer működését, mérsékli a fáradtságot, javítja a májfunkciót, és segíti a rákos sejtek leküzdését.

Schisandra vagy kínai kúszómagnólia

Piros bogyóiból különböző italok készíthetők, amelyek javítják a mellékvese működését, alkalmasak a májgyulladás kezelésére, és stresszoldó hatásúak.

Rózsás varjúháj vagy aranygyökér

A gyökeréből készített anyagok csökkentik a mentális és fizikai fáradtságot, segíthetnek a hólyagrák leküzdésében, csökkentik a levertséget, és lassítják az öregedést.

Kasvirág

Kivonatai alkalmasak a hűlések kezelésére, enyhítik a szorongást, serkentik az egészséges sejtek növekedését, csökkentik a gyulladást és a mellrák fejlődését.

Selyembokor vagy vérvirág

Fájdalomcsillapító hatású, és alkalmas az ótvar, illetve a bőrfekélyek kezelésére, serkenti a központi idegrendszert. Használata előtt ajánlatos orvossal konzultálni.

Lucerna

Purifikálja a szervezetet, szabályozza a koleszterin szintet, gátolja a testsúly csökkenést, megelőzi az allergia és a depresszió kialakulását, és korlátozza a vérzékenységet.

Varádics vagy mezei mimóza

Gilisztaűző hatású, enyhíti a menstruációs panaszokat és a migrént, csökkenti a vérnyomást, megelőzi az ízületi gyulladást, terhesség alatt használva viszont éhösszehúzódást eredményezhet.

Hegyi csombor vagy pereszlény

Hatékonyan gyógyítja a gombás fertőzéseket, fejleszti a vérsejteket, javítja a vesék és a máj működését, szabályozza a koleszterinszintet, erősíti az immunrendszert, és megelőzi a torokfájást.

Articsóka

Kiküszöböli az emésztési zavarokat, gyógyítja a hasmenést, a puffadást és a székrekedést. Egyensúlyban tartja a bélflórát, serkenti a bélmozgást, és méregteleníti a májat.

Macskakarom (uńa de gato)

A karom alakú tüskékből készült főzetek enyhítik az ízületi gyulladásokat, szabályozzák a vérnyomást, méregtelenítik a béltraktust, enyhítik a krónikus fáradtságot, és gyógyítják a vírusos fertőzéseket. A macskakarom azonban egyes esetekben fejfájást, szédülést és hányást okozhat.

Kurkuma

Ez a fűszernövény bioaktív elemeket tartalmaz, amelyek antiszeptikus és antioxidáns hatásúak, csökkentik az agykárosodás veszélyét, gyógyítják a szívbetegségeket, és csökkentik a rák kockázatát, egyensúlyban tartják a hormonszintet, és csökkentik a hajhullást.

Indiai orgona (Azasirachta)

Gyógyítja a pattanásokat, sebeket és fekélyeket, és megelőzi azok kialakulását. Gombaölő és baktériumölő hatással rendelkezik, ösztönzi a vesék és a máj működését, csökkenti a malária veszélyét, gyógyítja a köhögést, és csökkenti a gyulladást.

Görögszéna

Ez a vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag növény helyreállítja az emésztési rendellenességeket, csökkenti a gyulladásokat, javítja az energiaálltest, és egyensúlyban tartja a koleszterinszintet.

Jázminpakóca vagy sztévia

Ez a fészkesvirágzatú növény minimálisan hatékony a cukorbetegség kezelésére, segít a testsúly egyensúlyban tartásában, csökkenti a vércukor szintet, megelőzi a hasnyálmirigy rák és az allergiák kialakulását.

Orvosi ziliz vagy althaea

Enyhíti a húgyúti gyulladásokat és a légzőszervi problémákat, gyógyítja a gyulladásokat, és nyugtatja az égéseket. Használata előtt ajánlatos kikérni az orvos tanácsát.

Gyógynövények termesztését most hazánkban pályázati lehetőségekkel is támogatják.

