Már közel félmilliárd forintjába került az adófizetőknek a Türk Tanács magyarországi irodája

A kipcsak testvériség jegyében.



Fotó:MTI /Szigetváry Zsolt

Eddig közel fél milliárdba került a magyar adófizetőknek a Türk Tanács budapesti képviseleti irodája – derítette ki Szél Bernadett. A független képviselő közérdekű adatkérésben jutott hozzá az információhoz.

Szijjártó Péter válaszából kiderült, hogy eddig 450 millió forintba került a fenntartás, de úgy, hogy valójában az iroda csak idén februártól működik, diplomaták pedig csak az év második felében érkeztek. A 450 millióból durván 300 millió nemzetközi tagdíj – vagyis ennyit fizetünk azért, mert Magyarország „megfigyelő tagja” a Türk Tanácsnak. 2 magyar irodavezető és 4 alkalmazott dolgozik jelenleg az irodában, ezen kívül 4 külföldi diplomata. A hatfős magyar személyzet bérezésére eddig 34 millió forint ment el.

Szél azt is hozzáteszi, külön érdekes Hóvári János irodavezető díjazása, ugyanis a válasz alapján 2019 januárja és 2020. január 31-e között havi 650 ezer forintért látta el irodavezetői és a székhely-megállapodásban rögzített feladatait, miközben maga az iroda csak 2019. szeptember 19-én nyitott meg, a székhely-megállapodásról szóló törvény pedig tavaly decembertől hatályos. Tehát a válasz szerint Hóvári János már akkor is vezette az irodát, amikor az még nem is létezett.