Késsel fenyegetőző hajléktalanok tartják rettegésben egy budapesti panelház lakóit

Másfél éve tartják félelemben a lakókat a beköltözött hajléktalanok, de az önkormányzat és a hatóság nem tesz semmit, hiába panaszkodnak rendszeresen az emberek.

Tavaly februárig nem volt semmi probléma, azonban az ajtók ki lettek cserélve, ekkor kezdődtek a bajok. Mint kiderült, leginkább a tetőteret és a felsőbb emeletek vették birtokba. A házban folyamatos az ordibálás és a csörömpölés is, és rengeteg mocskot is hagynak maguk után.

A lépcsők is tele vannak cigicsikkel, a korlátüveg pedig be van törve, mindez elmondhatatlan bűzzel is párosul.

Elképesztő mocskot hagynak maguk után a hajléktalanok. Sokszor az itt élőknek kell utánuk takarítani

– mondta az egyik lakó a Metropolnak. Majd hozzátette:

Nem egyszer fecskendőt találtunk a lépcsőházban, folyamatosan drogoznak. Hiába mondják a lakók, hogy ne csinálják ezt, nem vesznek minket komolyan. Engem például késsel is megfenyegettek.

A hajléktalanok napközben többnyire kint vannak a többiekkel, délutánra azonban visszatérnek a panelhoz és folytatódik a kiabálás és a rombolás. A ház egyébként tele van gyerekekkel és idősekkel is, az egyik fiatalabb iskolást még pszichológushoz is vinni kell, hiszen egyszerűen nem mer közlekedni a lépcsőházban.

A tetőn is csak a mocskot lehet látni, de eldobált ruhák, sőt, emberi ürülék is van. Az sem ritka, hogy tüzet gyújtanak a tetőn vagy éppen ott ordítoznak éjszakákon át.

Az önkormányzatnak és a szövetkezetnek is többször jelezték már a problémát, de semmit sem tettek ezidáig. A rendőrség többször volt kint, de csak néhány órára lett nyugalom, estére ugyanúgy visszajöttek az illegális 'házfoglalók'.

Mint kiderült, nemcsak az említett épületben történnek ilyesfajta esetek, hanem a szomszédos utcákban is. Az élhetetlen körülmények miatt már többen el is költöztek, és sokan gondolkoznak azon, hogy követik a példájukat. A betörések száma is megnőtt a környéken az elmúlt időben.

A lakók tehát tehetetlenek, külső segítséget nem kapnak, az önkormányzat azt tanácsolta, hogy tegyenek feljelentést. Birtokvédelmet viszont csak abban az esetben tudnak elrendelni, ha megadják a birtokháborítók, tehát a hajléktalanok nevét és lakcímét.

