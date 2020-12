Gyermekpornográfia és szexuális erőszak gyanúja miatt őrizetbe vett a rendőrség egy budapesti férfit, akire az Interpol hívta fel a nyomozók figyelmét – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a rendőrség honlapján. A fővárosi főügyész arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a 46 éves gyanúsítottat ügyészségi indítványra letartóztatta a bíróság.

A rendőrség közleménye szerint a KR NNI Kiberbűnözés elleni főosztály az Interpol által üzemeltetett adatbázison keresztül bűnügyi jelzést kapott, amelyben segítséget kértek egy eddig ismeretlen gyermekpornográf felvétel sértettjének azonosításához.

A kibernyomozók megállapították a felvételen szereplő fiúgyermek és az őt bántalmazó férfi személyazonosságát.

Hétfőn elfogták és kihallgatták a férfit, valamint a lakásán kutatást tartottak, ahol számítástechnikai eszközöket foglaltak le. A gyanúsítottat a rendőrök őrizetbe vették, valamint szexuális erőszak és gyermekpornográfia gyanúja miatt kezdeményezték letartóztatását – írták.

Hozzátették: a gyanú szerint a férfi további sértettek sérelmére is követett el hasonló bűncselekményt, ennek tisztázása jelenleg tart.

A közleményben kitértek arra is: az Interpol adatbázisa több mint 2,7 millió képet és videót tárol, és világszerte 23 500 áldozat felismerésében segítette már a hatóságokat.

Ibolya Tibor fővárosi főügyész az MTI-hez szerda kora délután eljuttatott közleményében azt írta:

a gyanú szerint egy 46 éves férfi 2018-ban, egy, ideiglenesen a felügyelete alatt álló kiskorút abuzált, erről felvételeket készített és azokat megosztotta.

A Fővárosi Főügyészség azért indítványozta a letartóztatását, mert álláspontja szerint a férfi szabadlábon hagyása esetén elszökhetne, befolyásolná a bizonyítást és lehetősége lenne újabb, hasonló jellegű bűncselekményt elkövetni.

A Budai Központi Kerületi Bíróság a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés veszélyére hivatkozva elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés ellen a gyanúsított és védője is fellebbezett, de az ügyészség is, mivel szerinte indokolt lett volna, ha a bíróság a szökés veszélyét is megállapítja.

Az MTI úgy tudja, hogy a gyanúsítottat szexuális bűncselekmény miatt korábban fegyházbüntetésre ítélték.

Forrás: MTI, 168 óra