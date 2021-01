Jogosulatlanul juthatott hozzá a Covid-19 elleni védőoltáshoz Gyöngyös polgármestere.

Hiesz György a Gyöngyösi TV-ben azt mondta,

valójában nem is ő akarta beoltatni magát, őt megkeresték, egyébként nem is regisztrált, és nem is tudja, mi az oltási sorrend.