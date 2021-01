Hiesz György már január elején beoltatta magát, amikor még csak az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetettnek minősülők voltak erre jogosultak.

Jogosulatlanul juthatott hozzá a Covid-19 elleni védőoltáshoz Gyöngyös polgármestere – írja PestiSrácok. A portál szerint

a 2019-es önkormányzati választáson a DK, a Momentum és az MSZP közös jelöltjeként indult Hiesz György akkor kaphatta meg a vakcinát január elején, amikor a járványügyi szabályok szerint csak az egészségügyi és intézményi dolgozók, valamint az egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett betegek, vagy veszélyeztetett munkát végzők voltak jogosultak arra.

A PestiSrácok információi szerint

a 64 éves politikus oltását a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban végezték el, amit az intézmény dolgozói is megerősítettek portálnak. Értesüléseik szerint az aznapi felhasználásra kiolvasztott védőoltás-mennyiségből egy intézményi oltás után érkezett vissza néhány vakcinaadag a gyöngyösi kórházba, melyek felhasználására már csak egy óra állt rendelkezésre.

A gyöngyösi kórház a protokoll szerint ekkor értesítette a gyöngyösi háziorvosokat, hogy az oltási terv alapján – koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt – legindokoltabb helyiek körében használják fel a megmaradt vakcinákat. Hiesz György polgármester röviddel ezt követően jelent meg a kórházban és kérte maga számára az oltást, melyet az oltóanyag felhasználhatósága miatt kényszerhelyzetben lévő orvos be is adott neki, ennek több kórházi dolgozó is szemtanúja volt.

A hírre reagálva a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt írta Facebook-oldalára: „Szerintem sokan várják a gyöngyösi polgármester tisztázó válaszát: igaz-e, hogy miközben országosan iparszerűen keltik a hangulatot az oltás ellen, magának azért fű alatt beadatta?”

