A New Yorkban élő Nyina Hruscsova a Klubrádiónak azt mondta, azért tért vissza Moszkvába, hogy közelről elemezze szülőhazája politikai fordulatát és az Alekszej Navalnij melletti tüntetésen a jelenlétével fejezze ki a véleményét írja a 24.hu.

20 éve nem volt hatalomváltás, Putyin a becsontosodott és stagnáló rendszernek lett a jelképe. Azért mentek ki tüntetni, mert egyszerűen csak változást akarnak.

Számára úgy tűnik, Moszkva most úgy reagál, mint a fehéroroszok, illetve a kínaiak Hongkongban, a telefonos szolgáltatások leállása miatt például 3 órába telt, mire tudott posztolni a közösségi hálón.

Szerinte az oroszokat Putyin állítólagos palotája kevésbé érdekli, mint a nemzetközi médiát, ők hozzászoktak ehhez, a kérdés inkább az a számukra, miért nem értelmes dolgokra költik az adójukat. A New School Egyetem professzora, a Világpolitikai Intézet Orosz Programjának vezetője Navalnijt sem tartja feltétlenül a legjobb ellenzéki figurának, de úgy véli, szimbólum lett. Az ellene elkövetett törvénytelenségek a tüntetőknek azt jelzik, az állam szétesőben van.

Navalnij börtönben tartása sokkal nagyobb fenyegetés rájuk nézve, mintha szabadon engednék.

Szerinte Alekszej Navalnijt lokális politikus volt a megmérgezése előtt, a hatalom tette univerzálissá, Putyinéknak az lenne a legjobb, ha ismét a helyi korrupciós ügyekkel foglalkozna, próbálná újra egybeterelni az összes ellenzéki indulót.

Az elnök ugyan bebiztosította jövőjét, de látványosan hanyatlik a gazdaság, egyre nagyobb az elégedetlenség, számára pedig fontos, hogy nevét a siker korszakával azonosítsák. Jelenléte már most is inkább csak jelképes, nem valóságos, az utódlás kérdése pedig többesélyes, akár nála keményvonalasabb politikus is jöhet.

Nyina Hruscsova Orbán Viktort is sokkal keményvonalasabbnak tartja Putyinnál. A magyar kormányfő régebben kezdte politikai karrierjét. (…) Orbán régebbről ismeri a hatalom természetét.

Szerinte az unió szempontjából nagyon hasznos az orosz elnök Orbánhoz fűződő baráti kapcsolata, de Putyin azért nem lenne képes ilyen nyomást gyakorolni egy országra, ha ez nem lenne kölcsönös érdek. Bár korábban Anne Kay álnéven publikált, hogy ne kössék össze nagyapjával, már nincs baja a nevével, arra már nem kapják fel a fejüket.

Szerinte az oroszok többsége már nem is emlékszik nagyapjára, Nyikita Szergejevics Hruscsov pártfőtitkárra.

